Relegation im Bezirk Ostwürttemberg: Herlikofen und Bopfingen jubeln

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18 Uhr beim TV Straßdorf. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter der Bezirksliga am Donnerstag, 11.06.2026, um 18 Uhr bei den Sportfreunden Eggenrot gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Lange Zeit sah es nach einem Erfolg für den VfL Gerstetten aus. Kurz vor der Halbzeit brachte Benjamin Bayer die Mannschaft in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging Gerstetten in die Pause und verteidigte ihn auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Als die Partie bereits auf die Schlussphase zusteuerte, gelang dem TV Herlikofen jedoch die Wende. Andre Simon erzielte in der 85. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. Nur eine Minute später folgte der nächste Nackenschlag für Gerstetten: Marlon Großmann traf in der 86. Minute zum 2:1 und drehte die Begegnung komplett.

Der TV Herlikofen hat im Relegationsspiel in Straßdorf einen späten 2:1-Erfolg gegen den VfL Gerstetten gefeiert und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den VfL Gerstetten ist die Relegation dagegen beendet.

Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 14.30 Uhr in Unterkochen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga A1 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18 Uhr beim TV Herlikofen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Im Relegations-Finale in Herlikofen sicherte sich der SV Frickenhofen den Aufstieg in die Kreisliga A1. Der Vizemeister der Kreisliga B1 setzte sich gegen den TSV Heubach mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Für Heubach bedeutet die Niederlage dagegen den Abstieg aus der Kreisliga A1.

In der 21. Minute brachte Alexander Frech den SV Frickenhofen mit 1:0 in Führung. Die Antwort des TSV Heubach ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits zwei Minuten später glich George Al Gahleb in der 23. Minute zum 1:1 aus. Da in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung keine weiteren Treffer fielen, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort behielt Frickenhofen die Nerven.

Petar Kranjcec verwandelte zunächst zum 2:1 für Heubach, ehe Max Merkl zum 2:2 ausglich. Rene Galozy brachte Frickenhofen anschließend mit 3:2 in Front, doch Mehmet Gürkale stellte wieder auf 3:3. Alexander Frech traf daraufhin zum 4:3, bevor Andrei Pistol erneut für den Ausgleich sorgte. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Luis Hirth zum 5:4-Endstand und löste damit großen Jubel beim SV Frickenhofen aus.