Relegation im Bezirk Ostwürttemberg: Die Paarungen und Termine

Finale

Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr beim TV Straßdorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Oder: Es gibt nur ein Spiel (siehe Hinweis). In diesem würden sich der Vertreter der Kreisliga B1 und der Kreisliga A1 gegenüberstehen. Der Spieltermin wäre am Dienstag, 09.06.2026, um 18 Uhr beim TV Herlikofen.

Hinweis: Sollte der Relegant der Kreisliga B2 um den Aufstieg in die Kreisliga A2-Staffel spielen - entfallen die Spiele Lfd. Nr.: 1 +2 und es werden dann die Spiele Lfd. Nr.: 3 - 5 ausgetragen. Der TV Straßdorf wird dann Ausrichter vom Spiel Lfd. Nr.: 8 und SV Dalkingen vom Spiel Lfd. Nr. 5. Die Gegner vom SR-Spiel GD + AA ändern sich in diesem Fall ebenfalls! Der FC Schechingen kann das Spiel Lfd. Nr.: 8 nur ausrichten, wenn das Spiel der Lfd. Nr: 2 stattfindet. Sonst wird der TV Straßdorf dieses Entscheidungsspiel ausrichten.