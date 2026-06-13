Relegation im Bezirk Ostwürttemberg: Bopfingen, ASV Heidenheim jubeln

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Ostwürttemberg. Drei Spiele stehen dabei an.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18 Uhr beim TV Straßdorf. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A2 und der Vertreter der Bezirksliga am Donnerstag, 11.06.2026, um 18 Uhr bei den Sportfreunden Eggenrot gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Mi., 10.06.2026, 18:00 Uhr TV Herlikofen Herlikofen VfL Gerstetten Gerstetten 2 1 Der TV Herlikofen hat im Relegationsspiel in Straßdorf einen späten 2:1-Erfolg gegen den VfL Gerstetten gefeiert und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den VfL Gerstetten ist die Relegation dagegen beendet. Lange Zeit sah es nach einem Erfolg für den VfL Gerstetten aus. Kurz vor der Halbzeit brachte Benjamin Bayer die Mannschaft in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging Gerstetten in die Pause und verteidigte ihn auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Als die Partie bereits auf die Schlussphase zusteuerte, gelang dem TV Herlikofen jedoch die Wende. Andre Simon erzielte in der 85. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. Nur eine Minute später folgte der nächste Nackenschlag für Gerstetten: Marlon Großmann traf in der 86. Minute zum 2:1 und drehte die Begegnung komplett. --- Do., 11.06.2026, 18:00 Uhr SV Pfahlheim Pfahlheim TSG Schnaitheim Schnaitheim 3 n.V. 2 Abpfiff Der SV Pfahlheim hat im Relegationsspiel in Eggenrot einen dramatischen 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die TSG Schnaitheim gefeiert und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die TSG Schnaitheim endet die Relegation dagegen mit dem Abstieg aus der Bezirksliga. Lange Zeit sah es nach einem Erfolg der Schnaitheimer aus. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Dennis Sakacilar die TSG Schnaitheim in der 62. Minute mit 1:0 in Führung. Der SV Pfahlheim antwortete jedoch und kam durch Marius Veile in der 73. Minute zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase schien Schnaitheim dann doch auf die Siegerstraße einzubiegen. Erneut war es Dennis Sakacilar, der in der 86. Minute zum 2:1 für die TSG traf und seine Mannschaft nur noch wenige Minuten vom Klassenerhalt entfernte. Doch Pfahlheim gab sich nicht geschlagen. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Julian Köppel das viel umjubelte 2:2 und rettete den SV Pfahlheim damit in die Verlängerung. Dort entwickelte sich weiterhin ein intensiver Kampf um das Weiterkommen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 113. Minute: Robin Parnitzke traf zum 3:2 für den SV Pfahlheim und sorgte damit für großen Jubel aufseiten seiner Mannschaft.

---

Finale Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 14.30 Uhr in Unterkochen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A. Morgen, 14:30 Uhr TV Herlikofen Herlikofen SV Pfahlheim Pfahlheim 14:30 live PUSH

__________________

Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga A1 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18 Uhr beim TV Herlikofen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Im Relegations-Finale in Herlikofen sicherte sich der SV Frickenhofen den Aufstieg in die Kreisliga A1. Der Vizemeister der Kreisliga B1 setzte sich gegen den TSV Heubach mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Für Heubach bedeutet die Niederlage dagegen den Abstieg aus der Kreisliga A1. In der 21. Minute brachte Alexander Frech den SV Frickenhofen mit 1:0 in Führung. Die Antwort des TSV Heubach ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bereits zwei Minuten später glich George Al Gahleb in der 23. Minute zum 1:1 aus. Da in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung keine weiteren Treffer fielen, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort behielt Frickenhofen die Nerven. Petar Kranjcec verwandelte zunächst zum 2:1 für Heubach, ehe Max Merkl zum 2:2 ausglich. Rene Galozy brachte Frickenhofen anschließend mit 3:2 in Front, doch Mehmet Gürkale stellte wieder auf 3:3. Alexander Frech traf daraufhin zum 4:3, bevor Andrei Pistol erneut für den Ausgleich sorgte. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Luis Hirth zum 5:4-Endstand und löste damit großen Jubel beim SV Frickenhofen aus.

__________________

Relegation zur Kreisliga A2



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. Es könnte aber auch nur ein Spiel geben. 1. Runde Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18 Uhr beim SV DJK Stödtlen. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet. Mi., 10.06.2026, 18:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen II TV Bopfingen Bopfingen 0 4 Abpfiff Der TV Bopfingen hat das Relegationsspiel in Stödtlen deutlich mit 4:0 gegen die zweite Mannschaft des SSV Aalen gewonnen und damit die nächste Runde erreicht. Für den SSV Aalen II ist die Relegation beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Partie fiel der erste Treffer kurz vor der Pause. El Mehdi El Mekhzoumi verwandelte in der 39. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für den TV Bopfingen. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel baute Bopfingen seine Führung weiter aus. Mohanad Almanea erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Nur neun Minuten später sorgte Julian Streinz mit dem Treffer zum 3:0 in der 71. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut El Mehdi El Mekhzoumi, der in der 74. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den 4:0-Endstand herstellte. --- Finale Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 15 Uhr beim SV Dalkingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.