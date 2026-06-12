Relegation im Bezirk Oberschwaben: SGM Äpfingen gewinnt 4:1

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Oberschwaben. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Die SG Äpfingen/Baltringen hat ihre beeindruckende Saison fortgesetzt und durch einen 4:1-Erfolg gegen den SV Braunenweiler das Finale der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga Oberschwaben erreicht. Die SGM stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg: Jonas Ruf traf in der 18. Minute zum 0:1, Fabian Bogenrieder erhöhte in der 29. Minute auf 0:2, ehe Jonas Oskar Ruf mit seinem zweiten Treffer in der 39. Minute das 0:3 folgen ließ. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Matthias Roth in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:3 und brachte den SV Braunenweiler zurück ins Spiel.

Nach dem Seitenwechsel bot sich dem Vizemeister der Kreisliga A1 die große Chance auf den Anschlusstreffer. Ein direkt getretener Eckball von Felix Gelder landete in der 51. Minute allerdings nur am Innenpfosten und sprang von dort zurück ins Feld. Statt des möglichen 2:3 sorgte Niklas Ruf wenig später mit dem Treffer zum 1:4 in der 57. Minute für die Vorentscheidung.

Die SGM Äpfingen/Baltringen nutzte ihre Möglichkeiten konsequent und zog letztlich verdient in die nächste Runde ein. Dennoch verkaufte sich auch der SV Braunenweiler teuer, zeigte eine gute Leistung und sorgte mit seiner offensiven Spielweise immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Geleitet wurde die Begegnung von Schiedsrichter Mario Doser aus Scheer. Durch den Erfolg hat sich die SGM Äpfingen/Baltringen das Relegationsfinale gesichert und darf weiter vom Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben träumen.

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So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Burgrieden Burgrieden SV Uttenweiler Uttenweiler 15:00 live PUSH





Außerdem trifft der SV Burgrieden (Vertreter der Kreisliga A3 Oberschwaben) auf den SV Uttenweiler (Relegant der Bezirksliga Oberschwaben). Dieses Spiel ist am Sonntag, 14.06.2026, um 15:00 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.





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Finale Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezikrsliga Oberschwaben spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Kreisliga A.

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Relegation zur Kreisliga A1



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Relegation zur Kreisliga A2



Im Bereich Kreisliga A1 / Kreisliga B1 findet kein Relegationsspiel statt. Der SV Daugendorf hat für die SGM Daugendorf/Unlingen mitgeteilt, dass aufgrund zahlreicher Spielerabgänge und der künftigen Meldung nur einer Mannschaft auf das Relegationsspiel verzichtet wird. Die SGM Daugendorf/Unlingen tritt damit freiwillig den Abstieg in die Kreisliga B an. Damit steigt automatisch der SV Herbertingen in die Kreisliga A auf.

Ein Platz in der Kreisliga A2 Oberschwaben wird vergeben. Lediglich ein Spiel ist dafür notwendig.

Es spielt der FV Neufra (Relegant aus der Kreisliga A2) gegen den SV Erolzheim (Vertreter aus der Kreisliga B4). Termin ist am Mittwoch, 17.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger dieses Spiels darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.



Mi., 17.06.2026, 19:00 Uhr FV Neufra/Donau Neufra/Donau SV Erolzheim Erolzheim 19:00 PUSH ➡ Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A3



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Oberschwaben gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.