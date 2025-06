Relegation im Bezirk Oberschwaben: SG Daugendorf steigt auf

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A 2 Oberschwaben gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. Das ist die Partie der ersten Runde:

Im Relegationsspiel zur Kreisliga A1 Oberschwaben konnte sich der B-Ligist SG Daugendorf/Unlingen mit 1:0 durchsetzen. Das Tor des Tages erzielte Johann Föhr in der 60. Minute. Für den SV Bingen-Hitzkofen bedeutet das nach drei Jahren in der Kreisliga A nun den Abstieg in die Kreisliga B. Die SG Daugendorf/Unlingen kehrt hingegen nach zwei Jahren wieder in die Kreisliga A zurück.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Oberschwaben Drei Spiele stehen dabei an. Los geht es am Sonntag 15. Juni. Hier sind die ersten beiden Spiele:

Die SG Reinstetten/Hürbel II bleiben nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Inter Laupheim in der Kreisliga A3 Oberschwaben. Bereits in der 9. Minute gelang Dominik Kächler das 1:0 für die SG Reinstetten, erneut Kächler erhöhte dann in der 76. Minute auf 2:0. Inter Laupheim kam in der 89. Minute nur noch zum Anschlusstreffer. Somit spielt Inter auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga B.