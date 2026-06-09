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Allgemeines
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Relegation im Bezirk Oberschwaben: Erstes Spiel am Freitag
Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.
In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Oberschwaben.
Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an m.kloos@fupa.net.
Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.
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Das ist die Relegation
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
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Fußballbezirk Oberschwaben
Relegation zur Bezirksliga
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Oberschwaben. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.
1. Runde
Es spielt der SV Braunenenweiler (Vertreter aus der Kreisliga A1 Oberschwaben) gegen die SGM Äpfingen/Baltringen (Vertreter aus der Kreisliga A2 Oberschwaben). Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr.
Außerdem trifft der SV Burgrieden (Vertreter der Kreisliga A3 Oberschwaben) auf den SV Uttenweiler (Relegant der Bezirksliga Oberschwaben). Dieses Spiel ist am Sonntag, 14.06.2026, um 15:00 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezikrsliga Oberschwaben spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Kreisliga A.
Im Bereich Kreisliga A1 / Kreisliga B1 findet kein Relegationsspiel statt. Der SV Daugendorf hat für die SGM Daugendorf/Unlingen mitgeteilt, dass aufgrund zahlreicher Spielerabgänge und der künftigen Meldung nur einer Mannschaft auf das Relegationsspiel verzichtet wird. Die SGM Daugendorf/Unlingen tritt damit freiwillig den Abstieg in die Kreisliga B an. Damit steigt automatisch der SV Herbertingen in die Kreisliga A auf.
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Relegation zur Kreisliga A2
Ein Platz in der Kreisliga A2 Oberschwaben wird vergeben. Lediglich ein Spiel ist dafür notwendig.
Es spielt der FV Neufra (Relegant aus der Kreisliga A2) gegen den SV Erolzheim (Vertreter aus der Kreisliga B4). Termin ist am Mittwoch, 17.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger dieses Spiels darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Oberschwaben gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.
Es spielt die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Relegant aus der Kreisliga A3) gegen den TSV Mägerkingen (Vertreter aus der Kreisliga B2). Termin ist am Samstag, 20.06.2026, um.15:30 Uhr. Der Sieger dieser Partie darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.