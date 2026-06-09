Relegation im Bezirk Oberschwaben: Erstes Spiel am Freitag

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Oberschwaben. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es spielt der SV Braunenenweiler (Vertreter aus der Kreisliga A1 Oberschwaben) gegen die SGM Äpfingen/Baltringen (Vertreter aus der Kreisliga A2 Oberschwaben). Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr.









Außerdem trifft der SV Burgrieden (Vertreter der Kreisliga A3 Oberschwaben) auf den SV Uttenweiler (Relegant der Bezirksliga Oberschwaben). Dieses Spiel ist am Sonntag, 14.06.2026, um 15:00 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.





So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Burgrieden Burgrieden SV Uttenweiler Uttenweiler 15:00 PUSH

---

Finale Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezikrsliga Oberschwaben spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Kreisliga A.

__________________

Relegation zur Kreisliga A1



__________________

Relegation zur Kreisliga A2



Im Bereich Kreisliga A1 / Kreisliga B1 findet kein Relegationsspiel statt. Der SV Daugendorf hat für die SGM Daugendorf/Unlingen mitgeteilt, dass aufgrund zahlreicher Spielerabgänge und der künftigen Meldung nur einer Mannschaft auf das Relegationsspiel verzichtet wird. Die SGM Daugendorf/Unlingen tritt damit freiwillig den Abstieg in die Kreisliga B an. Damit steigt automatisch der SV Herbertingen in die Kreisliga A auf.

Ein Platz in der Kreisliga A2 Oberschwaben wird vergeben. Lediglich ein Spiel ist dafür notwendig.

Es spielt der FV Neufra (Relegant aus der Kreisliga A2) gegen den SV Erolzheim (Vertreter aus der Kreisliga B4). Termin ist am Mittwoch, 17.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger dieses Spiels darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.



Mi., 17.06.2026, 18:30 Uhr FV Neufra/Donau Neufra/Donau SV Erolzheim Erolzheim 18:30 PUSH ➡ Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Relegation zur Kreisliga A3



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Oberschwaben gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.