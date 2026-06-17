Relegation im Bezirk Oberschwaben: Erolzheim steigt auf

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Oberschwaben. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Die SG Äpfingen/Baltringen hat ihre beeindruckende Saison fortgesetzt und durch einen 4:1-Erfolg gegen den SV Braunenweiler das Finale der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga Oberschwaben erreicht. Die SGM stellte bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg: Jonas Ruf traf in der 18. Minute zum 0:1, Fabian Bogenrieder erhöhte in der 29. Minute auf 0:2, ehe Jonas Oskar Ruf mit seinem zweiten Treffer in der 39. Minute das 0:3 folgen ließ. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Matthias Roth in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:3 und brachte den SV Braunenweiler zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel bot sich dem Vizemeister der Kreisliga A1 die große Chance auf den Anschlusstreffer. Ein direkt getretener Eckball von Felix Gelder landete in der 51. Minute allerdings nur am Innenpfosten und sprang von dort zurück ins Feld. Statt des möglichen 2:3 sorgte Niklas Ruf wenig später mit dem Treffer zum 1:4 in der 57. Minute für die Vorentscheidung. Die SGM Äpfingen/Baltringen nutzte ihre Möglichkeiten konsequent und zog letztlich verdient in die nächste Runde ein. Dennoch verkaufte sich auch der SV Braunenweiler teuer, zeigte eine gute Leistung und sorgte mit seiner offensiven Spielweise immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Geleitet wurde die Begegnung von Schiedsrichter Mario Doser aus Scheer. Durch den Erfolg hat sich die SGM Äpfingen/Baltringen das Relegationsfinale gesichert und darf weiter vom Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben träumen.

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Im Relegationsspiel zur Bezirksliga Oberschwaben traf der A-Ligist SV Burgrieden auf den Bezirksligisten SV Uttenweiler und konnte sich mit 2:0 durchsetzen. Vor 1150 Zuschauern auf dem Sportplatz Alberweiler begann die Partie verhalten. In den ersten 30 Minuten gab es kaum nennenswerte Chancen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte, gelang Timo Barwan in der 44. Minute das erste Tor des Spiels: Er verwandelte einen Eckball direkt und brachte Burgrieden mit 1:0 in Führung. Im Relegationsspiel zur Bezirksliga Oberschwaben traf der A-Ligist SV Burgrieden auf den Bezirksligisten SV Uttenweiler und konnte sich mit 2:0 durchsetzen. Vor 1150 Zuschauern auf dem Sportplatz Alberweiler begann die Partie verhalten. In den ersten 30 Minuten gab es kaum nennenswerte Chancen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte, gelang Timo Barwan in der 44. Minute das erste Tor des Spiels: Er verwandelte einen Eckball direkt und brachte Burgrieden mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel setzte sich der Trend fort, dass Uttenweiler offensiv kaum Akzente setzen konnte. Burgrieden agierte zielstrebiger und in der 60. Minute erhöhte Tobias Enderle nach einem präzisen Pass, der den Verteidiger ins Leere rutschen ließ, mit einem flachen Abschluss auf 2:0. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Burgrieden, der den Weg in das Relegationsfinale ebenete. Dort wartet dann am Freitag 19.06. um 18:30 die SGM Äpfingen/Baltringen (Kreisliga A2) auf den SVB, das Spiel findet in Sulmetingen statt. Für den SV Uttenweiler bedeutet diese Niederlage nach langer Zeit in der Bezirksliga, den Abstieg in die Kreisliga A.



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Finale



Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga Oberschwaben spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Kreisliga A.



Fr., 19.06.2026, 18:30 Uhr SG Äpfingen/Baltringen SG Äpfingen/Baltringen SV Burgrieden Burgrieden 18:30 PUSH Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg zur Bezirksliga Oberschwaben kommt es zu einem Duell zweier A-Ligisten. Am Freitag, 19. Juni, treffen die SGM Äpfingen/Baltringen aus der Kreisliga A2 Oberschwaben und der SV Burgrieden aus der Kreisliga A3 Oberschwaben aufeinander. Anstoß auf dem Sportgelände des SV Sulmetingen ist um 18.30 Uhr. Für beide Mannschaften ist es der letzte Schritt einer Relegation, in der sie sich mit überzeugenden Auftritten für diese Partie qualifiziert haben.

Die SGM Äpfingen/Baltringen erreichte das Finale durch einen 4:1-Erfolg gegen den SV Braunenweiler. Der SV Burgrieden gewann gegen den Bezirksligisten SV Uttenweiler mit 2:0.





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Relegation zur Kreisliga A1



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Relegation zur Kreisliga A2





Heute, 19:00 Uhr FV Neufra/Donau Neufra/Donau SV Erolzheim Erolzheim 1 2 Abpfiff



Der SV Erolzheim hat nach einem Jahr in der Kreisliga B4 Oberschwaben die direkte Rückkehr in die Kreisliga A geschafft. Der B-Ligist setzte sich vor 800 Zuschauern in Altheim im entscheidenden Relegationsspiel gegen den FV Neufra mit 2:1 durch. Kevin Bauer brachte den SV Erolzheim früh in Führung, als er in der 8. Minute zum 0:1 traf. Kurz vor der Pause (45.) erhöhte erneut Kevin Bauer auf 0:2 und verschaffte Erolzheim damit eine gute Ausgangslage für die zweite Halbzeit. Der FV Neufra/Donau kam durch Jan Kreidler in der 61. Minute noch einmal auf 1:2 heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Das Schiedrichterteam leitete die Partie fehlerlos und souverän.

Neufra steht durch diese Niederlage als Absteiger fest: Der Verein aus der Kreisliga A Staffel 2 muss nach langer Zeit wieder den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten, zuletzt hatte der FV Neufra in der Saison 1996/1997 dort gespielt. ➡ Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A3



Im Bereich Kreisliga A1 / Kreisliga B1 findet kein Relegationsspiel statt. Der SV Daugendorf hat für die SGM Daugendorf/Unlingen mitgeteilt, dass aufgrund zahlreicher Spielerabgänge und der künftigen Meldung nur einer Mannschaft auf das Relegationsspiel verzichtet wird. Die SGM Daugendorf/Unlingen tritt damit freiwillig den Abstieg in die Kreisliga B an. Damit steigt automatisch der SV Herbertingen in die Kreisliga A auf.

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Oberschwaben gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.