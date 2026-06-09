Relegation im Bezirk Oberschwaben: Braunenweiler trifft auf Äpfingen

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Oberschwaben. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Am Freitag steht um 18:30 Uhr auf dem Sportgelände in Betzenweiler das Relegationduell der beiden A-Ligisten an. Der Tabellenzweite SGM Äpfingen/Baltringen aus der Kreisliga A2 trifft auf den SV Braunenweiler, den Tabellenzweiten der Kreisliga A1. Die SGM reist mit breiter Brust an: Als beste Rückrundenmannschaft der A2 blieb sie zuletzt zwölf Partien in Folge ohne Niederlage und krönte ihre starke Phase mit dem Gewinn des Bezirkspokals gegen die SGM Ummendorf/Fischbach. Nach 68 Punkten und 94 erzielten Treffern verpasste Äpfingen/Baltringen die direkte Meisterschaft nur um einen einzigen Zähler hinter der SGM Muttensweiler/Hochdorf und überholte noch am letzen Spieltag aufgrund des besseren Torverhältnisses die SGM Warthausen/Birkenhard. Der SV Braunenweiler konnte sich den Relegationsplatz schon am vorletzen Spieltag sichern und ist seit fünf Partien ungeschlagen. Der SVB holte in dieser Saison 17 Siege und steht in der Endabrechnung der Kreisliga A2 mit 57 Punkten und 82 erzielten Toren da.

Der Sieger dieser Partie trifft im entscheidenden Finalspiel am 19.06. um einen Platz in der Bezirksliga Oberschwaben auf den Gewinner des Duells zwischen dem SV Burgrieden und dem Bezirksligisten SV Uttenweiler.









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Außerdem trifft der SV Burgrieden (Vertreter der Kreisliga A3 Oberschwaben) auf den SV Uttenweiler (Relegant der Bezirksliga Oberschwaben). Dieses Spiel ist am Sonntag, 14.06.2026, um 15:00 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.





So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Burgrieden Burgrieden SV Uttenweiler Uttenweiler 15:00 PUSH

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Finale Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezikrsliga Oberschwaben spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Kreisliga A.

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Relegation zur Kreisliga A1



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Relegation zur Kreisliga A2



Im Bereich Kreisliga A1 / Kreisliga B1 findet kein Relegationsspiel statt. Der SV Daugendorf hat für die SGM Daugendorf/Unlingen mitgeteilt, dass aufgrund zahlreicher Spielerabgänge und der künftigen Meldung nur einer Mannschaft auf das Relegationsspiel verzichtet wird. Die SGM Daugendorf/Unlingen tritt damit freiwillig den Abstieg in die Kreisliga B an. Damit steigt automatisch der SV Herbertingen in die Kreisliga A auf.

Ein Platz in der Kreisliga A2 Oberschwaben wird vergeben. Lediglich ein Spiel ist dafür notwendig.

Es spielt der FV Neufra (Relegant aus der Kreisliga A2) gegen den SV Erolzheim (Vertreter aus der Kreisliga B4). Termin ist am Mittwoch, 17.06.2026, um 18:30 Uhr. Der Sieger dieses Spiels darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.



Mi., 17.06.2026, 18:30 Uhr FV Neufra/Donau Neufra/Donau SV Erolzheim Erolzheim 18:30 PUSH ➡ Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A3



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Oberschwaben gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.