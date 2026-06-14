Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: VfL Ostelsheim jubelt

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Nordschwarzwald.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 17.30 Uhr in Salzstetten. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr in Berneck gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der SV Althengstett hat das Relegationsspiel in Salzstetten gegen den TSV Haiterbach mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TSV Haiterbach ist die Relegation hingegen beendet.
Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften ein umkämpftes Duell, in dem sich keine Seite entscheidend durchsetzen konnte. Tore blieben in der regulären Spielzeit aus, allerdings musste Haiterbach kurz vor Ende der 90 Minuten einen schweren Rückschlag hinnehmen. Lukas Dengler sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass der TSV die Schlussphase und die Verlängerung in Unterzahl bestreiten musste.
Die personellen Probleme verschärften sich für Haiterbach weiter. In der 100. Minute wurde Mario Sailer mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Damit war der TSV in der Verlängerung nur noch zu neunt. Der SV Althengstett nutzte die doppelte Überzahl schließlich aus. In der 101. Minute erzielte Tobias Jauß den entscheidenden Treffer zum 1:0. Es sollte das einzige Tor bleiben.
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Der VfL Ostelsheim hat das Relegationsspiel in Berneck mit 3:1 gegen den SV Glatten gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den SV Glatten ist die Relegation dagegen beendet.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. In der 50. Minute brachte Ludwig Göbl den VfL Ostelsheim mit 1:0 in Führung und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Ostelsheim blieb am Drücker und baute den Vorsprung in der 64. Minute durch Alexander Demel auf 2:0 aus. Nur vier Minuten später sorgte Patrick Demel mit dem Treffer zum 3:0 bereits für die Vorentscheidung.
Der SV Glatten gab sich jedoch nicht auf und kam in der 84. Minute noch zum Ehrentreffer. Marc Hitzel verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:3. Mehr gelang Glatten in der Schlussphase nicht. Der VfL Ostelsheim brachte den Vorsprung über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff den Einzug in die nächste Relegationsrunde feiern.
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Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr in Wittershausen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.15 Uhr in Klosterreichenbach. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Phönix Pfalzgrafenweiler hat das Relegationsspiel in Klosterreichenbach gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler mit 2:0 nach Verlängerung gewonnen und sich damit den Aufstieg in die Kreisliga A1 gesichert. Für die SG Herzogsweiler-Durrweiler endet die Saison dagegen mit dem Abstieg in die Kreisliga B.
In einer umkämpften Begegnung schenkten sich beide Mannschaften über die reguläre Spielzeit hinweg nichts. Defensiv standen beide Teams stabil, sodass trotz großer Bedeutung der Partie kein Treffer fiel. Nach 90 Minuten stand es weiterhin 0:0, weshalb die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.
Dort gelang Phönix Pfalzgrafenweiler der entscheidende Durchbruch. In der 107. Minute verwandelte Stefan Riemer einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. In der Schlussphase der Verlängerung sorgte Christian Hering dann für die endgültige Entscheidung. Er traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:0 und machte den Erfolg von Phönix Pfalzgrafenweiler perfekt.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.15 Uhr in Simmersfeld. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Der FV Calw hat das Relegationsspiel in Simmersfeld gegen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein mit 3:0 gewonnen und damit den Verbleib in der Kreisliga A2 gesichert. Für die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein platzte dagegen der Traum vom Aufstieg in die Kreisliga A2.
Die Calwer erwischten den besseren Start in die Partie und gingen bereits in der 16. Minute in Führung. Dominik Pedro traf zum 1:0 und verschaffte seinem Team damit eine wichtige Führung in einem Spiel mit großer Bedeutung für beide Mannschaften.
Bad Teinach-Zavelstein versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen, musste jedoch kurz vor dem Halbzeitpfiff einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Mahmutkaan Uzun auf 2:0 für den FV Calw. Pascal Neumann setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B3 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.15 Uhr in Sigmarswangen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Die SG Bildechingen/Nordstetten hat das Relegationsspiel in Sigmarswangen mit 2:0 gegen den SV Fischingen gewonnen und damit den Verbleib in der Kreisliga A3 gesichert. Für den SV Fischingen platzte dagegen der Traum vom Aufstieg in die Kreisliga A3.
Die SG erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 1. Minute brachte Niklaus Rebmann seine Mannschaft mit dem 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil. Für die Entscheidung sorgte erneut Niklaus Rebmann. In der 66. Minute traf er zum 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Mit seinem zweiten Treffer des Tages machte er den Erfolg seiner Mannschaft perfekt.
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