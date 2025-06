Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: VfB Effringen jubelt

Der VfB Effringen steigt nach einem 2:1-Sieg in Mindersbach gegen den SV Glatten auf. Dennis Hrastic brachte Glatten in der 8. Minute in Führung. Doch Effringen schlug zurück: Philipp Eckert glich in der 25. Minute aus. In einer umkämpften zweiten Halbzeit sorgte schließlich Marvin Kreudler in der 80. Minute mit seinem Treffer für den viel umjubelten 2:1-Sieg und damit für den Aufstieg des VfB Effringen. In der Nachspielzeit hatte Effringens Philipp Eckert die Gelb-Rote Karte gesehen.