Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: TSV Möttlingen bejubelt Aufstieg

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Im Halbfinale bewies der TSV Möttlingen Nervenstärke: Nach 120 torlosen Minuten setzte sich das Team im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen die TSG Wittershausen durch. Dabei ging Wittershausen durch Felix Büttner zunächst mit 1:0 in Führung, ehe Giokan Amet ausglich. Thomas Kattner drehte das Duell mit dem 2:1, doch Özkan Sahin brachte die Gäste zum 2:2 zurück. Anschließend verwandelten Alexander Gans und Salih Can Uzun – der TSV Möttlingen steht damit im Relegationsfinale. ---

Mit einem überragenden Philipp Rumpel hat sich der VfR Sulz für das Relegationsfinale qualifiziert. Der Spieler traf bereits in der 16. und 32. Minute zur 2:0-Führung und machte seinen Hattrick kurz nach der Pause perfekt (52.). Jonathan Siegel erhöhte in der 76. Minute auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Daniel Huss mit einem Foulelfmeter in der 90.+13 Minute, der jedoch nichts mehr am klaren 4:1-Erfolg für Sulz änderte.

---

Finale:

Im Relegationsfinale um einen Platz in der Bezirksliga setzte sich der TSV Möttlingen mit 2:1 gegen den VfR Sulz durch und krönte damit eine starke Saison mit dem Aufstieg. Bereits in der 2. Minute brachte Marcel Fricker sein Team mit einem frühen Tor auf Kurs. Der TSV erhöhte in der 49. Minute durch Steffen Graze auf 2:0. Dab spielte der VfR Sulz nach einer Gelb-Roten Karte in der 38. Minute in Unterzahl. Trotzdem gelang Sulz in der 63. Minute der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht.