Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: SV Althengstett siegt knapp

Der SV Althengstett hat das Relegationsspiel in Salzstetten gegen den TSV Haiterbach mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TSV Haiterbach ist die Relegation hingegen beendet.

Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften ein umkämpftes Duell, in dem sich keine Seite entscheidend durchsetzen konnte. Tore blieben in der regulären Spielzeit aus, allerdings musste Haiterbach kurz vor Ende der 90 Minuten einen schweren Rückschlag hinnehmen. Lukas Dengler sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass der TSV die Schlussphase und die Verlängerung in Unterzahl bestreiten musste.

Die personellen Probleme verschärften sich für Haiterbach weiter. In der 100. Minute wurde Mario Sailer mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Damit war der TSV in der Verlängerung nur noch zu neunt. Der SV Althengstett nutzte die doppelte Überzahl schließlich aus. In der 101. Minute erzielte Tobias Jauß den entscheidenden Treffer zum 1:0. Es sollte das einzige Tor bleiben.

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