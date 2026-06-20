Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: SV Althengstett jubelt

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 17.30 Uhr in Salzstetten. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr in Berneck gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der SV Althengstett hat das Relegationsspiel in Salzstetten gegen den TSV Haiterbach mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TSV Haiterbach ist die Relegation hingegen beendet. Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften ein umkämpftes Duell, in dem sich keine Seite entscheidend durchsetzen konnte. Tore blieben in der regulären Spielzeit aus, allerdings musste Haiterbach kurz vor Ende der 90 Minuten einen schweren Rückschlag hinnehmen. Lukas Dengler sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass der TSV die Schlussphase und die Verlängerung in Unterzahl bestreiten musste. Die personellen Probleme verschärften sich für Haiterbach weiter. In der 100. Minute wurde Mario Sailer mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Damit war der TSV in der Verlängerung nur noch zu neunt. Der SV Althengstett nutzte die doppelte Überzahl schließlich aus. In der 101. Minute erzielte Tobias Jauß den entscheidenden Treffer zum 1:0. Es sollte das einzige Tor bleiben. ---

Der VfL Ostelsheim hat das Relegationsspiel in Berneck mit 3:1 gegen den SV Glatten gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den SV Glatten ist die Relegation dagegen beendet.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie nach dem Seitenwechsel Fahrt auf. In der 50. Minute brachte Ludwig Göbl den VfL Ostelsheim mit 1:0 in Führung und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Ostelsheim blieb am Drücker und baute den Vorsprung in der 64. Minute durch Alexander Demel auf 2:0 aus. Nur vier Minuten später sorgte Patrick Demel mit dem Treffer zum 3:0 bereits für die Vorentscheidung.

Der SV Glatten gab sich jedoch nicht auf und kam in der 84. Minute noch zum Ehrentreffer. Marc Hitzel verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:3. Mehr gelang Glatten in der Schlussphase nicht. Der VfL Ostelsheim brachte den Vorsprung über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff den Einzug in die nächste Relegationsrunde feiern.

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