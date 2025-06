Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: SSV Walddorf triumphiert

Der SSV Walddorf hat sich im Relegationsspiel gegen den TSV Haiterbach mit 2:1 durchgesetzt und den viel umjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielt. Semi Mezzi brachte Walddorf in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Yannick Bauer in der 66. Minute für Haiterbach aus. In einer dramatischen Schlussphase schwächte sich Haiterbach durch eine Rote Karte für Robin Hutzel in der 84. Minute. In der dritten Minute der Nachspielzeit schlug schließlich Robin Senses zu und sicherte dem SSV Walddorf den späten 2:1-Erfolg.