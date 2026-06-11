 2026-06-11T13:43:19.051Z

Allgemeines

Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: FV Calw jubelt

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 20:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald
KL B2 Nordschwarzwald

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Nordschwarzwald.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Fußballbezirk Nordschwarzwald

Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Drei Spiele stehen dabei an.


Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 17.30 Uhr in Salzstetten. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr in Berneck gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Sa., 13.06.2026, 17:30 Uhr
TSV Haiterbach
TSV HaiterbachHaiterbach
SV Althengstett
SV AlthengstettAlthengstett
17:30

So., 14.06.2026, 15:30 Uhr
SV Glatten
SV GlattenSV Glatten
VfL Ostelsheim
VfL OstelsheimOstelsheim
15:30


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Finale

Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr in Wittershausen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

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Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.15 Uhr in Klosterreichenbach. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Gestern, 18:15 Uhr
SG Herzogsweiler-Durrweiler
SG Herzogsweiler-DurrweilerHerzogsw.-D.
Phönix Pfalzgrafenweiler
Phönix PfalzgrafenweilerPfalzgrafenw
0
n.V.
2
Abpfiff

Phönix Pfalzgrafenweiler hat das Relegationsspiel in Klosterreichenbach gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler mit 2:0 nach Verlängerung gewonnen und sich damit den Aufstieg in die Kreisliga A1 gesichert. Für die SG Herzogsweiler-Durrweiler endet die Saison dagegen mit dem Abstieg in die Kreisliga B.

In einer umkämpften Begegnung schenkten sich beide Mannschaften über die reguläre Spielzeit hinweg nichts. Defensiv standen beide Teams stabil, sodass trotz großer Bedeutung der Partie kein Treffer fiel. Nach 90 Minuten stand es weiterhin 0:0, weshalb die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.

Dort gelang Phönix Pfalzgrafenweiler der entscheidende Durchbruch. In der 107. Minute verwandelte Stefan Riemer einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. In der Schlussphase der Verlängerung sorgte Christian Hering dann für die endgültige Entscheidung. Er traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:0 und machte den Erfolg von Phönix Pfalzgrafenweiler perfekt.

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Relegation zur Kreisliga A2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.15 Uhr in Simmersfeld. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Heute, 18:15 Uhr
FV Calw
FV CalwFV Calw
Spvgg Bad Teinach-Zavelstein
Spvgg Bad Teinach-ZavelsteinBad Teinach
3
0
Abpfiff

Der FV Calw hat das Relegationsspiel in Simmersfeld gegen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein mit 3:0 gewonnen und damit den Verbleib in der Kreisliga A2 gesichert. Für die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein platzte dagegen der Traum vom Aufstieg in die Kreisliga A2.

Die Calwer erwischten den besseren Start in die Partie und gingen bereits in der 16. Minute in Führung. Dominik Pedro traf zum 1:0 und verschaffte seinem Team damit eine wichtige Führung in einem Spiel mit großer Bedeutung für beide Mannschaften.

Bad Teinach-Zavelstein versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen, musste jedoch kurz vor dem Halbzeitpfiff einen weiteren Rückschlag hinnehmen. In der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Mahmutkaan Uzun auf 2:0 für den FV Calw. Pascal Neumann setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.

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Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B3 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.15 Uhr in Sigmarswangen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Morgen, 18:15 Uhr
SG Bildechingen / Nordstetten
SG Bildechingen / NordstettenSG Bildechingen
SV Fischingen
SV FischingenFischingen
18:15

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