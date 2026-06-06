 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: Die Paarungen und Termine

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

BZL Nordschwarzwald
KL A1 Nordschwarzwald
KL A2 Nordschwarzwald
KL B1 Nordschwarzwald
KL B2 Nordschwarzwald

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Nordschwarzwald.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Fußballbezirk Nordschwarzwald

Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Nordschwarzwald. Drei Spiele stehen dabei an.


Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Bezirksliga gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 17.30 Uhr in Salzstetten. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr in Berneck gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.


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Finale

Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr in Wittershausen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

Hinweis: Falls Wittershausen im Finale spielen würde, wäre Spielort in Hochdorf.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.15 Uhr in Klosterreichenbach. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.15 Uhr in Simmersfeld. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Nordschwarzwald gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A3 und aus der Kreisliga B3 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.15 Uhr in Sigmarswangen. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

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