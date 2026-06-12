Relegation im Bezirk Nordschwarzwald: Bildechingen/Nordstetten jubelt

Finale

Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.15 Uhr in Klosterreichenbach. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Phönix Pfalzgrafenweiler hat das Relegationsspiel in Klosterreichenbach gegen die SG Herzogsweiler-Durrweiler mit 2:0 nach Verlängerung gewonnen und sich damit den Aufstieg in die Kreisliga A1 gesichert. Für die SG Herzogsweiler-Durrweiler endet die Saison dagegen mit dem Abstieg in die Kreisliga B.

In einer umkämpften Begegnung schenkten sich beide Mannschaften über die reguläre Spielzeit hinweg nichts. Defensiv standen beide Teams stabil, sodass trotz großer Bedeutung der Partie kein Treffer fiel. Nach 90 Minuten stand es weiterhin 0:0, weshalb die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.

Dort gelang Phönix Pfalzgrafenweiler der entscheidende Durchbruch. In der 107. Minute verwandelte Stefan Riemer einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. In der Schlussphase der Verlängerung sorgte Christian Hering dann für die endgültige Entscheidung. Er traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:0 und machte den Erfolg von Phönix Pfalzgrafenweiler perfekt.