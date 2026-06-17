Relegation im Bezirk Neckar/Fils: TV Unterboihingen siegt spät

Es geht um einen Platz in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an.

Halbfinale

In der 61. Minute bot sich dem TSuGV die große Chance zum Ausgleich, doch Sebastian Veit scheiterte mit einem Foulelfmeter an TV-Torhüter Christopher Hoffmann. Drei Minuten später machte es Veit besser und erzielte in der 64. Minute dennoch das 2:2. Als vieles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, schlug Tischardt in letzter Sekunde zu. Tommy Frey erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte damit für den umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Der TV Tischardt erwischte den besseren Start und ging in der 18. Minute durch Nico Mayer mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine turbulente Partie mit mehreren Führungswechseln. Zunächst baute Tischardt seinen Vorsprung aus, als Tommy Frey in der 48. Minute zum 2:0 traf. Doch Großbettlingen meldete sich umgehend zurück. Nur drei Minuten später verkürzte Jonas Mikovec in der 51. Minute auf 1:2.

Im Relegationsspiel bei der SGM Höllbach hat sich der TV Tischardt mit 3:2 gegen den TSuGV Großbettlingen durchgesetzt. Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit. Während Tischardt damit die nächste Runde erreicht, ist die Relegation für Großbettlingen beendet.

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SGM Höllbach. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B6 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Samstag, 13.06.2026, um 17 Uhr beim AC Catania Kirchheim gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der TSV Schlierbach hat das Relegationsspiel gegen den TSV Altdorf nach einer dramatischen Verlängerung mit 4:3 gewonnen und damit die nächste Runde erreicht. Für den TSV Altdorf ist die Relegation dagegen beendet.

Lange Zeit sah es nach einem erfolgreichen Spiel für den TSV Schlierbach aus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Renato D'Agostino seine Mannschaft in der 61. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später legte Renato D'Agostino in der 66. Minute das 2:0 nach. Doch Altdorf gab sich nicht geschlagen. Bereits eine Minute nach dem zweiten Gegentreffer verkürzte Pascal Sprenger in der 67. Minute auf 2:1. In der Schlussphase bot sich dem TSV Altdorf die große Chance zum Ausgleich, doch Marlon Kaiser vergab in der 90. Minute einen Elfmeter. Trotzdem retteten sich die Altdorfer noch in die Verlängerung. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Daniel Lübeck das umjubelte 2:2 und sorgte für zusätzliche 30 Minuten.

Dort ging Schlierbach erneut in Führung. Dennis Hieber traf in der 104. Minute zum 3:2. Doch auch diesmal fand Altdorf eine Antwort. Dominic Ruopp stellte in der 112. Minute auf 3:3 und ließ die Entscheidung immer näher an ein Elfmeterschießen rücken. Als bereits alles darauf hindeutete, schlug Schlierbach noch einmal zu. Renato D'Agostino erzielte in der 120. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:3 und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft. Unmittelbar nach seinem entscheidenden Treffer sah Renato D'Agostino in der 120. Minute die Gelb-Rote Karte.