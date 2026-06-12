Relegation im Bezirk Neckar/Fils: TV Tischardt mit Last-Minute-Sieg

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B10 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim SC Uhingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B9 und der Vertreter der Kreisliga B8 am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr beim GSV Dürnau gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Die TG Reichenbach unterm Rechberg hat sich im Relegationsspiel in Uhingen nach einem dramatischen Verlauf mit 8:6 nach Elfmeterschießen gegen die Sportfreunde Jebenhausen durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für die Sportfreunde Jebenhausen ist die Relegation dagegen beendet. Die Partie begann mit einem frühen Treffer für Reichenbach. Jonas Ebner brachte seine Mannschaft bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Jebenhausen antwortete in der 31. Minute, als Nico Kuttler einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Lange blieb das Spiel offen, ehe Tobias Flitsch die Sportfreunde in der 71. Minute mit 2:1 in Führung schoss. Doch die Antwort der TG Reichenbach ließ nicht lange auf sich warten. Colika Jammeh erzielte in der 74. Minute das 2:2, bevor Alex Quarz nur zwei Minuten später in der 76. Minute die Partie zum 3:2 drehte. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn Gökhan Senlik glich in der 79. Minute erneut zum 3:3 aus. Da in der verbleibenden Spielzeit und auch in der Verlängerung keine weiteren Treffer fielen, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort entwickelte sich ein echter Krimi. Für Jebenhausen trafen Abdul Samed Memis, Oguzhan Gür und Alex Petropoulos. Auf Seiten der TG Reichenbach verwandelten Hannes Buch, Jonas Ebner, Max Kraft, Alex Quarz und Elias Hirsch zum 8:6. ---

Der TSV Obere Fils hat das Relegationsspiel in Dürnau mit 3:0 gegen die zweite Mannschaft des 1. Göppinger SV gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für den 1. Göppinger SV II ist die Relegation dagegen beendet. In einer zunächst ausgeglichenen Partie dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, ehe der TSV Obere Fils erstmals zuschlug. Hüseyin Simsek brachte seine Mannschaft in der 42. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen wichtigen Vorsprung vor dem Gang in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel baute der TSV Obere Fils seine Führung weiter aus. Max Carlo Pradler traf in der 53. Minute zum 2:0 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangsposition für die verbleibende Spielzeit. Daniel Bosch erzielte in der 86. Minute das 3:0 und beseitigte damit die letzten Zweifel am Sieger.

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2. Runde