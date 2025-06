Relegation im Bezirk Neckar/Fils: TV Eybach kommt weiter

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Fußballbezirk Neckar/Fils

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Sa., 14.06.2025, 15:30 Uhr TSV Wäschenbeuren - TSV Denkendorf, 15:30 Uhr in Ohmden
Mi., 18.06.2025, 18:30 Uhr SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang - TSV Berkheim, 18:30 Uhr beim TSV Bad Boll
Finale: Die Sieger der 1. Runde treffen am Sonntag, 22.06.2025, aufeinander. Gespielt wird um 15.30 Uhr beim 1. FC Frickenhausen.

Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Neckar/Fils gespielt. Zweite Spiele sind angesetzt. In der 1. Runde spielen:

Finale:

Do., 19.06.2025, 15:30 Uhr Sieger Spiel 1 - TSV Notzingen, 15:30 Uhr

Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Neckar/Fils wird vergeben. Drei Spiele sind dafür notwendig. In der 1. Runde gibt es diese Paarungen:

Finale: Der Sieger der 1. Runde treffen aufeinander. Das Match findet am Samstag, 21.06.2025, um 15.30 Uhr beim AC Catania Kirchheim statt.

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Neckar/Fils gespielt. Hier stehen vier Partien auf dem Programm. In der 1. Runde spielen:

In der 2. Runde treffen die Sieger der 1. Runde aufeinander. Das Match findet am Montag, 16.06.2025, um 18.30 Uhr bei der TSG Salach statt.

Finale: Der Sieger der 2. Runde spielt gegen den TSV Ottenbach. Temin ist am Freitag, 20. Juni, um 18.30 Uhr beim 1. FC Eislingen.