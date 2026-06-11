 2026-06-11T13:43:19.051Z

Allgemeines

Relegation im Bezirk Neckar/Fils: TSV Obere Fils kommt weiter

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 20:28 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mika Traub

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BZL Neckar/Fils
Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
Kreisliga B1

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Neckar/Fils.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Fußballbezirk Neckar/Fils

Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an.


Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Bezirksliga und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 16.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Ebersbach. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Jesingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Di., 16.06.2026, 18:30 Uhr
TSV Berkheim
TSV BerkheimTSV Berkheim
SG Bad Überkin. / SSV Hausen
SG Bad Überkin. / SSV HausenSG Bad Überkin.
18:30

Mi., 17.06.2026, 18:30 Uhr
TV Unterboihingen
TV UnterboihingenUnterboihin.
AC Catania Kirchheim
AC Catania KirchheimCatania Kirc
18:30


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Finale

Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 17 Uhr beim TSV Weilheim festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

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Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Neckar/Fils gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Montag, 15.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Harthausen. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Mo., 15.06.2026, 18:30 Uhr
SG Eintracht Sirnau
SG Eintracht SirnauEint. Sirnau
TSV Wolfschlugen
TSV WolfschlugenWolfschlugen
18:30

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Finale

Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga B1. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr beim TV Nellingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

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Relegation zur Kreisliga A2

Es geht um einen Platz in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an.

Halbfinale

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SGM Höllbach. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B6 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Samstag, 13.06.2026, um 17 Uhr beim AC Catania Kirchheim gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Morgen, 18:30 Uhr
TSuGV Großbettlingen
TSuGV GroßbettlingenGroßbettlin.
TV Tischardt
TV TischardtTV Tischardt
18:30

Sa., 13.06.2026, 17:00 Uhr
TSV Schlierbach
TSV SchlierbachSchlierbach
TSV Altdorf
TSV AltdorfTSV Altdorf
17:00live


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Finale

Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Neckartailfingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

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Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Neckar/Fils gespielt. Vier Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B10 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim SC Uhingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B9 und der Vertreter der Kreisliga B8 am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr beim GSV Dürnau gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Gestern, 18:30 Uhr
TG Reichenbach unterm Rechberg
TG Reichenbach unterm RechbergReichenbach
Sportfreunde Jebenhausen
Sportfreunde JebenhausenJebenhausen
8
n.E.
6
Abpfiff

Die TG Reichenbach unterm Rechberg hat sich im Relegationsspiel in Uhingen nach einem dramatischen Verlauf mit 8:6 nach Elfmeterschießen gegen die Sportfreunde Jebenhausen durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für die Sportfreunde Jebenhausen ist die Relegation dagegen beendet.

Die Partie begann mit einem frühen Treffer für Reichenbach. Jonas Ebner brachte seine Mannschaft bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Jebenhausen antwortete in der 31. Minute, als Nico Kuttler einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Lange blieb das Spiel offen, ehe Tobias Flitsch die Sportfreunde in der 71. Minute mit 2:1 in Führung schoss.

Doch die Antwort der TG Reichenbach ließ nicht lange auf sich warten. Colika Jammeh erzielte in der 74. Minute das 2:2, bevor Alex Quarz nur zwei Minuten später in der 76. Minute die Partie zum 3:2 drehte. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn Gökhan Senlik glich in der 79. Minute erneut zum 3:3 aus.

Da in der verbleibenden Spielzeit und auch in der Verlängerung keine weiteren Treffer fielen, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort entwickelte sich ein echter Krimi. Für Jebenhausen trafen Abdul Samed Memis, Oguzhan Gür und Alex Petropoulos. Auf Seiten der TG Reichenbach verwandelten Hannes Buch, Jonas Ebner, Max Kraft, Alex Quarz und Elias Hirsch zum 8:6.

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Heute, 18:30 Uhr
TSV Obere Fils
TSV Obere FilsObere Fils
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV II
3
0
Abpfiff

Der TSV Obere Fils hat das Relegationsspiel in Dürnau mit 3:0 gegen die zweite Mannschaft des 1. Göppinger SV gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für den 1. Göppinger SV II ist die Relegation dagegen beendet.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, ehe der TSV Obere Fils erstmals zuschlug. Hüseyin Simsek brachte seine Mannschaft in der 42. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen wichtigen Vorsprung vor dem Gang in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel baute der TSV Obere Fils seine Führung weiter aus. Max Carlo Pradler traf in der 53. Minute zum 2:0 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangsposition für die verbleibende Spielzeit. Daniel Bosch erzielte in der 86. Minute das 3:0 und beseitigte damit die letzten Zweifel am Sieger.

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2. Runde

Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr beim TV Altenstadt festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

So., 14.06.2026, 15:30 Uhr
TG Reichenbach unterm Rechberg
TG Reichenbach unterm RechbergReichenbach
Sieger Spiel 2 1. Runde
15:30

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Finale

Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A3. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Wäschenbeuren festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

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Play-Off-Spiele zur Kreisliga B

Es gibt Play-Off-Spiele um Plätze in der Kreisliga B Neckar/Fils gespielt. Fünf Begegnungen sind dabei angesetzt.

Morgen, 18:30 Uhr
ASV Spartania Eislingen
ASV Spartania EislingenSpartania E.
SG Jebenhausen/Bezgenriet 09
SG Jebenhausen/Bezgenriet 09Jebenh./Bez. II
18:30live

Sa., 13.06.2026, 14:00 Uhr
Türkischer SV Ebersbach
Türkischer SV EbersbachTSV Ebersba.
TSV Gruibingen
TSV GruibingenGruibingen
14:00

So., 14.06.2026, 13:00 Uhr
SC Altbach
SC AltbachSC Altbach II
TSV Wernau
TSV WernauTSV Wernau II
13:00

Do., 18.06.2026, 18:30 Uhr
Sieger TSV Ötlingen II/TB Neckarhausen
SG Alb&Tal
SG Alb&TalSG Alb&Tal II
18:30

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