Relegation im Bezirk Neckar/Fils: TSV Berkheim gewinnt

Der TSV Denkendorf hat sich mit einem 3:1-Erfolg nach Verlängerung in Ohmden gegen den TSV Wäschenbeuren das Weiterkommen in der Relegation gesichert. Mit 1:0 in Führung gegangen war zunächst Wäschenbeuren durch Sven Lechleitner, der in der 39. Minute traf. Denkendorf antwortete nach der Pause mit dem Ausgleich per Foulelfmeter durch Nico Riccio in der 56. Minute.

In der Verlängerung wurde dann Felix Eder zum Matchwinner für Denkendorf: Mit seinem Treffer zum 2:1 in der 94. Minute drehte er die Partie, ehe er in der 109. Minute mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung sorgte. Damit zieht der TSV Denkendorf in die nächste Runde der Relegation ein.

