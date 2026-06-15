Relegation im Bezirk Neckar/Fils: SG Eintracht Sirnau jubelt

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Neckar/Fils.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Bezirksliga und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 16.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Ebersbach. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Jesingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 17 Uhr beim TSV Weilheim festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Neckar/Fils gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Montag, 15.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Harthausen. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Die SG Eintracht Sirnau hat das Relegationsspiel beim TSV Harthausen mit 3:2 gewonnen und damit die nächste Runde erreicht. Für den TSV Wolfschlugen ist die Relegation dagegen beendet.
Sirnau erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits in der 9. Minute brachte Jonas Weißenborn seine Mannschaft mit einem verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später baute Chris Johannes Ahlfeld den Vorsprung auf 2:0 aus. Wolfschlugen kämpfte sich jedoch noch vor der Pause zurück. Pascal Reul verkürzte in der 40. Minute auf 1:2, ehe Dardan Aliu nur drei Minuten später der Ausgleich zum 2:2 gelang.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der lange vieles auf eine Verlängerung hindeutete. Erst fünf Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung: Jonas Weißenborn erzielte in der 85. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte mit dem 3:2 für den umjubelten Siegtreffer der SG Eintracht Sirnau.
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Finale
Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga B1. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 17 Uhr beim TV Nellingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es geht um einen Platz in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SGM Höllbach. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B6 und der Vertreter der Kreisliga A2 am Samstag, 13.06.2026, um 17 Uhr beim AC Catania Kirchheim gegenüber. Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Im Relegationsspiel bei der SGM Höllbach hat sich der TV Tischardt mit 3:2 gegen den TSuGV Großbettlingen durchgesetzt. Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit. Während Tischardt damit die nächste Runde erreicht, ist die Relegation für Großbettlingen beendet.
Der TV Tischardt erwischte den besseren Start und ging in der 18. Minute durch Nico Mayer mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine turbulente Partie mit mehreren Führungswechseln. Zunächst baute Tischardt seinen Vorsprung aus, als Tommy Frey in der 48. Minute zum 2:0 traf. Doch Großbettlingen meldete sich umgehend zurück. Nur drei Minuten später verkürzte Jonas Mikovec in der 51. Minute auf 1:2.
In der 61. Minute bot sich dem TSuGV die große Chance zum Ausgleich, doch Sebastian Veit scheiterte mit einem Foulelfmeter an TV-Torhüter Christopher Hoffmann. Drei Minuten später machte es Veit besser und erzielte in der 64. Minute dennoch das 2:2. Als vieles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, schlug Tischardt in letzter Sekunde zu. Tommy Frey erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) seinen zweiten Treffer des Tages und sorgte damit für den umjubelten 3:2-Siegtreffer.
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Der TSV Schlierbach hat das Relegationsspiel gegen den TSV Altdorf nach einer dramatischen Verlängerung mit 4:3 gewonnen und damit die nächste Runde erreicht. Für den TSV Altdorf ist die Relegation dagegen beendet.
Lange Zeit sah es nach einem erfolgreichen Spiel für den TSV Schlierbach aus. Nach torloser erster Halbzeit brachte Renato D'Agostino seine Mannschaft in der 61. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später legte Renato D'Agostino in der 66. Minute das 2:0 nach. Doch Altdorf gab sich nicht geschlagen. Bereits eine Minute nach dem zweiten Gegentreffer verkürzte Pascal Sprenger in der 67. Minute auf 2:1. In der Schlussphase bot sich dem TSV Altdorf die große Chance zum Ausgleich, doch Marlon Kaiser vergab in der 90. Minute einen Elfmeter. Trotzdem retteten sich die Altdorfer noch in die Verlängerung. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Daniel Lübeck das umjubelte 2:2 und sorgte für zusätzliche 30 Minuten.
Dort ging Schlierbach erneut in Führung. Dennis Hieber traf in der 104. Minute zum 3:2. Doch auch diesmal fand Altdorf eine Antwort. Dominic Ruopp stellte in der 112. Minute auf 3:3 und ließ die Entscheidung immer näher an ein Elfmeterschießen rücken. Als bereits alles darauf hindeutete, schlug Schlierbach noch einmal zu. Renato D'Agostino erzielte in der 120. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:3 und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft. Unmittelbar nach seinem entscheidenden Treffer sah Renato D'Agostino in der 120. Minute die Gelb-Rote Karte.
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Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Neckartailfingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Neckar/Fils gespielt. Vier Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B10 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim SC Uhingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B9 und der Vertreter der Kreisliga B8 am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr beim GSV Dürnau gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Die TG Reichenbach unterm Rechberg hat sich im Relegationsspiel in Uhingen nach einem dramatischen Verlauf mit 8:6 nach Elfmeterschießen gegen die Sportfreunde Jebenhausen durchgesetzt und damit die nächste Runde erreicht. Für die Sportfreunde Jebenhausen ist die Relegation dagegen beendet.
Die Partie begann mit einem frühen Treffer für Reichenbach. Jonas Ebner brachte seine Mannschaft bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Jebenhausen antwortete in der 31. Minute, als Nico Kuttler einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Lange blieb das Spiel offen, ehe Tobias Flitsch die Sportfreunde in der 71. Minute mit 2:1 in Führung schoss.
Doch die Antwort der TG Reichenbach ließ nicht lange auf sich warten. Colika Jammeh erzielte in der 74. Minute das 2:2, bevor Alex Quarz nur zwei Minuten später in der 76. Minute die Partie zum 3:2 drehte. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn Gökhan Senlik glich in der 79. Minute erneut zum 3:3 aus.
Da in der verbleibenden Spielzeit und auch in der Verlängerung keine weiteren Treffer fielen, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort entwickelte sich ein echter Krimi. Für Jebenhausen trafen Abdul Samed Memis, Oguzhan Gür und Alex Petropoulos. Auf Seiten der TG Reichenbach verwandelten Hannes Buch, Jonas Ebner, Max Kraft, Alex Quarz und Elias Hirsch zum 8:6.
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Der TSV Obere Fils hat das Relegationsspiel in Dürnau mit 3:0 gegen die zweite Mannschaft des 1. Göppinger SV gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für den 1. Göppinger SV II ist die Relegation dagegen beendet.
In einer zunächst ausgeglichenen Partie dauerte es bis kurz vor der Halbzeit, ehe der TSV Obere Fils erstmals zuschlug. Hüseyin Simsek brachte seine Mannschaft in der 42. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen wichtigen Vorsprung vor dem Gang in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel baute der TSV Obere Fils seine Führung weiter aus. Max Carlo Pradler traf in der 53. Minute zum 2:0 und verschaffte seinem Team eine komfortable Ausgangsposition für die verbleibende Spielzeit. Daniel Bosch erzielte in der 86. Minute das 3:0 und beseitigte damit die letzten Zweifel am Sieger.
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Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen in der 2. Runde aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr beim TV Altenstadt festgelegt. Der Sieger dieses Spiels kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Der TSV Obere Fils hat das Relegationsspiel beim TV Altenstadt mit 2:1 gegen die TG Reichenbach unterm Rechberg gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die TG Reichenbach unterm Rechberg ist die Relegation hingegen beendet.
Die Partie begann denkbar ungünstig für Reichenbach. Bereits in der 1. Minute ging der TSV Obere Fils mit 1:0 in Führung. Felix Lang erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft eine komfortable Ausgangsposition. Die TG Reichenbach unterm Rechberg gab sich jedoch nicht geschlagen. Alex Quarz verkürzte in der 69. Minute auf 1:2 und brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase. Trotz aller Bemühungen gelang Reichenbach kein weiterer Treffer. Der TSV Obere Fils verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherte sich damit den Sieg.
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Finale
Der Sieger aus der 2. Runde trifft im Finale auf den Vertreter der Kreisliga A3. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Wäschenbeuren festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es gibt Play-Off-Spiele um Plätze in der Kreisliga B Neckar/Fils gespielt. Fünf Begegnungen sind dabei angesetzt.
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