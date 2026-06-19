Relegation im Bezirk Franken: VfB Bad Mergentheim steigt auf

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Franken. Drei Spiele stehen dabei an.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Bezirksliga und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Berlichingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter Kreisliga A2 am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Weinsberg gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Mi., 10.06.2026, 18:30 Uhr TSV Erlenbach Erlenbach VfB Bad Mergentheim Bad Mergent. 0 1 Vor 522 Zuschauern in Berlichingen hat der VfB Bad Mergentheim das Relegationsspiel gegen den TSV Erlenbach mit 1:0 gewonnen und damit die nächste Runde erreicht. Für den TSV Erlenbach endet die Relegation dagegen mit dem Abstieg aus der Bezirksliga. In einer umkämpften Begegnung hielten beide Mannschaften die Partie lange offen. Chancen blieben zunächst ungenutzt, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein enges Spiel, in dem jeder Treffer entscheidende Bedeutung haben konnte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 72. Minute. Marvin Heinzl erzielte das 1:0 für den VfB Bad Mergentheim und sorgte damit für den entscheidenden Moment der Partie. --- Im zweiten Duell der 1. Runde jubelte der SV Schluchtern. Nach einem torlosen ersten Durchgang sorgten Luca Janoschka (54.) und Soner Bostan (56.) mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden für die Entscheidung. Der SV Sülzbach stemmte sich zunächst gegen die drohende Niederlage, doch am Ende setzt sich der Vizemeister der Kreisliga A1 durch. Im zweiten Duell der 1. Runde jubelte der SV Schluchtern. Nach einem torlosen ersten Durchgang sorgten Luca Janoschka (54.) und Soner Bostan (56.) mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden für die Entscheidung. Der SV Sülzbach stemmte sich zunächst gegen die drohende Niederlage, doch am Ende setzt sich der Vizemeister der Kreisliga A1 durch. ---

Finale: Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Pfedelbach festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A. Heute, 18:30 Uhr VfB Bad Mergentheim Bad Mergent. SV Schluchtern Schluchtern 3 n.V. 1 Abpfiff + Video Vor 400 Zuschauern in Pfedelbach entwickelte sich ein spannendes Relegationsspiel mit einem dramatischen Ende. Der SV Schluchtern erwischte den besseren Start und ging in der 19. Minute in Führung. Soner Bostan traf zum 1:0 und brachte seine Mannschaft damit auf Aufstiegskurs. Mit diesem Vorsprung verteidigte Schluchtern lange Zeit erfolgreich. Je näher das Spiel seinem Ende kam, desto größer wurde die Hoffnung auf den Aufstieg. Doch der VfB Bad Mergentheim gab sich nicht geschlagen. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Famara Manjang der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1. Damit rettete er seine Mannschaft in die Verlängerung. Dort fiel die Entscheidung erst in den allerletzten Augenblicken. In der ersten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung erzielte Bad Mergentheim durch Stefan Haun das 2:1. Nur zwei Minuten später erhöhte der VfB durch Bryant Oyeleke auf 3:1 und beseitigte die letzten Zweifel am Ausgang der Partie. Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel beim VfB Bad Mergentheim keine Grenzen mehr. Durch den 3:1-Erfolg nach Verlängerung steigt die Mannschaft in die Bezirksliga auf. Für den SV Schluchtern endet die Relegation dagegen trotz der langen Führung mit einer bitteren Enttäuschung, der Aufstieg wird verpasst.

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Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14.30 Uhr bei der TG Böckingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Kreisliga B3 am Samstag, 13.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Untergruppenbach gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet. Sa., 13.06.2026, 14:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein Beilstein TSV Botenheim Botenheim II 5 1 Der TGV Eintracht Beilstein hat sich im Relegationsspiel bei der TG Böckingen deutlich mit 5:1 gegen den TSV Botenheim II durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für Botenheim II ist die Relegation dagegen beendet. In der ersten Halbzeit stellte Beilstein früh die Weichen auf Sieg. Jaris Ellergezen brachte seine Mannschaft in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause sorgte Ardruis José Torres Alcantara mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Er traf in der 41. Minute zum 2:0 und erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel keimte bei Botenheim kurz Hoffnung auf. Mika Wurmbrand verkürzte in der 59. Minute auf 1:3. Bereits zuvor hatte Beilstein jedoch einen Rückschlag hinnehmen müssen: Dominik Faber sah in der 56. Minute die Rote Karte, sodass der TGV die verbleibende Spielzeit in Unterzahl bestreiten musste. Trotzdem ließ sich Beilstein nicht aus dem Konzept bringen. Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Ardruis José Torres Alcantara mit seinem dritten Tor des Tages in der 61. Minute den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und schnürte damit einen Hattrick. Den Schlusspunkt setzte Morice Molnar tief in der Nachspielzeit. Sein Treffer in der 90.+6 Minute besiegelte den 5:1-Endstand. --- Sa., 13.06.2026, 18:30 Uhr SGM NordHeimHausen SGM NordHeimHausen Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm II 5 n.E. 3 Abpfiff Die SGM NordHeimHausen hat das Relegationsspiel beim TSV Untergruppenbach mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die Sport-Union Neckarsulm II gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die Sport-Union Neckarsulm II ist die Relegation hingegen beendet. In einer intensiven und umkämpften Begegnung schenkten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg nichts. Trotz guter Defensivarbeit und großem Einsatz auf beiden Seiten gelang jedoch keinem Team der entscheidende Treffer. So blieb die Partie nach den regulären 90 Minuten torlos. Auch die anschließende Verlängerung brachte keine Entscheidung, sodass nach 120 Minuten weiterhin ein 0:0 auf der Anzeigetafel stand. Die Entscheidung musste daher im Elfmeterschießen fallen. Dort zeigte die SGM NordHeimHausen die besseren Nerven und setzte sich mit 5:3 durch. --- Finale: Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr beim SC Böckingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Der TGV Eintracht Beilstein hat den letzten Schritt gemacht und sich im Relegationsspiel beim SC Böckingen den Aufstieg in die Kreisliga A1 gesichert. Gegen die SGM NordHeimHausen genügte ein Treffer zum 1:0-Erfolg.

In einer umkämpften Begegnung schenkten sich beide Mannschaften wenig. Lange Zeit deutete vieles auf eine torlose erste Halbzeit hin, doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang Beilstein der entscheidende Treffer. In der 45. Minute traf Ardruis José Torres Alcantara zum 1:0 und brachte den TGV Eintracht Beilstein in Führung. Dieser Treffer sollte sich letztlich als spielentscheidend erweisen.

Nach dem Seitenwechsel versuchte die SGM NordHeimHausen, den Ausgleich zu erzwingen und das Blatt noch zu wenden. Die Beilsteiner Defensive hielt jedoch stand und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. Mit dem Schlusspfiff war der Jubel beim TGV Eintracht Beilstein groß. Dank des knappen 1:0-Erfolgs steigt die Mannschaft in die Kreisliga A1 auf. Für die SGM NordHeimHausen endet die Relegation dagegen bitter – sie muss den Abstieg hinnehmen.

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Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.