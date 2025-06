Relegation im Bezirk Franken: FSV Schwaigern II steigt auf

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Franken. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Zunächst verwandelte Paul Rücker in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Ausgleich für MassenbachHausen. Unmittelbar danach sorgte Beat Fischer – in der Nachspielzeit – mit dem Treffer zum 3:2 für grenzenlosen Jubel bei der SGM. Der SV Sülzbach stand innerhalb weniger Sekunden vom sicheren Sieg vor dem K.o., während MassenbachHausen mit einem unfassbaren Finish das Relegationsfinale erreichte.

Was für ein dramatisches Ende im Relegationsspiel zwischen dem SV Sülzbach und der SGM MassenbachHausen i Bitzfeld. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Noel Görmez die Gäste in der 62. Minute mit 1:0 in Führung. Sülzbach gab sich jedoch nicht geschlagen: Robbie Häcker glich in der 74. Minute aus und schien mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute das Spiel zugunsten des SVS entschieden zu haben. Doch was dann folgte, war purer Relegationswahnsinn.

Brackenheim reagierte durch Elias Bizid, der in der 64. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Doch die Antwort von Neuenstein folgte prompt: Luca Megerle (68.) und Pierre Sahin (70.) sorgten für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Kubilay Dedeli in der 74. Minute per Foulelfmeter noch einmal auf 2:4, doch in der Nachspielzeit setzte Nistor Toderici mit dem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt.

Der TSV Neuenstein hat das Relegationsspiel in Löwenstein gegen den VfL Brackenheim mit 5:2 gewonnen und damit das Ticket für das finale Aufstiegsspiel gelöst. Bereits in der 10. Minute brachte Swen Heer den TSV Neuenstein mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein unglückliches Eigentor von Sercan Agargün in der 59. Minute auf 2:0 für die Gäste.

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Spiele stehen an. In der 1. Runde spielen:

Auenstein drehte die Partie in der 36. Minute endgültig, als Boban Zdjelar mit seinem zweiten Treffer des Spiels auf 2:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Adrian Haradinaj in der 55. Minute mit dem 3:1 für eine vermeintlich beruhigende Führung. Neckarwestheim gab sich allerdings nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch Daniel Szilvas (90.+1) nochmals heran. Doch die Zeit reichte nicht mehr für eine Wende, zumal Neckarwestheim in der Nachspielzeit zwei Rote Karten kassierte.

Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg bei den Sportfreunden Neckarwestheim hat der SSV Auenstein das Ticket für die nächste Relegationsrunde gelöst. Die 220 Zuschauer in Heilbronn sahen ein intensives Duell. Schon in der 5. Minute gingen die Gastgeber durch Yuce Furkan Gönültas in Führung, der per Handelfmeter traf. Doch die Antwort von Auenstein ließ nicht lange auf sich warten: Bereits drei Minuten später glich Boban Zdjelar ebenfalls per Strafstoß aus.

Mit einem furiosen Auftritt in der ersten Halbzeit hat sich der FSV Schwaigern II in Cleebronn den Einzug in die nächste Relegationsrunde gesichert. Nach einer torlosen halben Stunde eröffnete Stefan Waldenmaier in der 33. Minute den Torreigen. Luca Tommasi (42.), Lukas Schmid (44.) und Miguel Artero (45.) legten in schneller Folge nach und sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Der Treffer von Tom Rehm in der 55. Minute zum 4:1 war für den TV Flein nur noch Ergebniskosmetik.

---

Finale:

Was für ein dramatisches Relegationsfinale in Leingarten! Der FSV Schwaigern II setzte sich nach Verlängerung mit 4:3 gegen den SSV Auenstein durch und steigt damit in die Kreisliga A1 auf. Vor 330 Zuschauern begann das Spiel rasant: Bereits in der 4. Minute brachte Miguel Artero den FSV Schwaigern II mit 1:0 in Führung. Doch Auenstein schlug zurück – Boban Zdjelar glich in der 26. Minute aus und legte in der 58. Minute sogar zum 1:2 nach. Als Phillip Thullner nur drei Minuten später auf 1:3 erhöhte, schien die Partie vorentschieden.

Doch Schwaigern bäumte sich eindrucksvoll auf: Nico Lämmlen verkürzte in der 78. Minute auf 2:3, und in der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Fabian Herbrik einen Foulelfmeter zum umjubelten 3:3-Ausgleich. Die Verlängerung wurde zum Nervenkrimi. Als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, traf Jonas Baumann in der 120.+7 Minute zum entscheidenden 4:3 und ließ die Schwaigerner Fans endgültig jubeln. Ein Relegationsfinale, das an Spannung kaum zu überbieten war.