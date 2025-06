Relegation im Bezirk Franken: FSV Schwaigern II gewinnt

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Franken. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Spiele stehen an. In der 1. Runde spielen:

Mit einem furiosen Auftritt in der ersten Halbzeit hat sich der FSV Schwaigern II in Cleebronn den Einzug in die nächste Relegationsrunde gesichert. Nach einer torlosen halben Stunde eröffnete Stefan Waldenmaier in der 33. Minute den Torreigen. Luca Tommasi (42.), Lukas Schmid (44.) und Miguel Artero (45.) legten in schneller Folge nach und sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Der Treffer von Tom Rehm in der 55. Minute zum 4:1 war für den TV Flein nur noch Ergebniskosmetik.

Ein Platz in der Kreisliga A2 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig. In der 1. Runde gibt es diese Paarung:

Der FV Wüstenrot hat das Relegationsspiel gegen die SGM Widdern/Olnhausen beim TSV Stein mit 4:2 für sich entschieden. Den besseren Start erwischte allerdings die SGM Widdern/Olnhausen: Bereits in der 5. Minute brachte Corrado Caterino sein Team früh mit 0:1 in Führung. Wüstenrot kam durch Michel Disch in der 32. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Besfort Isufi traf in der 54. Minute zur 2:1-Führung. In der 71. Minute erhöhte erneut Michel Disch mit seinem zweiten Treffer in diesem Match auf 3:1. Als Besfort Isufi in der 81. Minute auf 4:1 stellte, schien die Partie entschieden. In der Schlussphase gelang Luca Brommer in der 89. Minute noch das 4:2 für die SGM Widdern/Olnhausen, doch es blieb beim Erfolg des FV Wüstenrot.