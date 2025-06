Relegation im Bezirk Franken: FC Creglingen steigt auf

Besfort Isufi traf in der 54. Minute zur 2:1-Führung. In der 71. Minute erhöhte erneut Michel Disch mit seinem zweiten Treffer in diesem Match auf 3:1. Als Besfort Isufi in der 81. Minute auf 4:1 stellte, schien die Partie entschieden. In der Schlussphase gelang Luca Brommer in der 89. Minute noch das 4:2 für die SGM Widdern/Olnhausen, doch es blieb beim Erfolg des FV Wüstenrot.

Der FV Wüstenrot hat das Relegationsspiel gegen die SGM Widdern/Olnhausen beim TSV Stein mit 4:2 für sich entschieden. Den besseren Start erwischte allerdings die SGM Widdern/Olnhausen: Bereits in der 5. Minute brachte Corrado Caterino sein Team früh mit 0:1 in Führung. Wüstenrot kam durch Michel Disch in der 32. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Auenstein drehte die Partie in der 36. Minute endgültig, als Boban Zdjelar mit seinem zweiten Treffer des Spiels auf 2:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Adrian Haradinaj in der 55. Minute mit dem 3:1 für eine vermeintlich beruhigende Führung. Neckarwestheim gab sich allerdings nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch Daniel Szilvas (90.+1) nochmals heran. Doch die Zeit reichte nicht mehr für eine Wende, zumal Neckarwestheim in der Nachspielzeit zwei Rote Karten kassierte.

Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg bei den Sportfreunden Neckarwestheim hat der SSV Auenstein das Ticket für die nächste Relegationsrunde gelöst. Die 220 Zuschauer in Heilbronn sahen ein intensives Duell. Schon in der 5. Minute gingen die Gastgeber durch Yuce Furkan Gönültas in Führung, der per Handelfmeter traf. Doch die Antwort von Auenstein ließ nicht lange auf sich warten: Bereits drei Minuten später glich Boban Zdjelar ebenfalls per Strafstoß aus.

Mit einem furiosen Auftritt in der ersten Halbzeit hat sich der FSV Schwaigern II in Cleebronn den Einzug in die nächste Relegationsrunde gesichert. Nach einer torlosen halben Stunde eröffnete Stefan Waldenmaier in der 33. Minute den Torreigen. Luca Tommasi (42.), Lukas Schmid (44.) und Miguel Artero (45.) legten in schneller Folge nach und sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Der Treffer von Tom Rehm in der 55. Minute zum 4:1 war für den TV Flein nur noch Ergebniskosmetik.

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Spiele stehen an. In der 1. Runde spielen:

Was für ein dramatisches Ende im Relegationsspiel zwischen dem SV Sülzbach und der SGM MassenbachHausen i Bitzfeld. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Noel Görmez die Gäste in der 62. Minute mit 1:0 in Führung. Sülzbach gab sich jedoch nicht geschlagen: Robbie Häcker glich in der 74. Minute aus und schien mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute das Spiel zugunsten des SVS entschieden zu haben. Doch was dann folgte, war purer Relegationswahnsinn.

Brackenheim reagierte durch Elias Bizid, der in der 64. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Doch die Antwort von Neuenstein folgte prompt: Luca Megerle (68.) und Pierre Sahin (70.) sorgten für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Kubilay Dedeli in der 74. Minute per Foulelfmeter noch einmal auf 2:4, doch in der Nachspielzeit setzte Nistor Toderici mit dem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt.

Der TSV Neuenstein hat das Relegationsspiel in Löwenstein gegen den VfL Brackenheim mit 5:2 gewonnen und damit das Ticket für das finale Aufstiegsspiel gelöst. Bereits in der 10. Minute brachte Swen Heer den TSV Neuenstein mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein unglückliches Eigentor von Sercan Agargün in der 59. Minute auf 2:0 für die Gäste.

Die SGM Langenbrettach hat den Aufstieg in die Kreisliga A2 perfekt gemacht. Im Relegationsspiel in Neckarsulm setzte sich die Spielgemeinschaft mit 2:1 gegen den FV Wüstenrot durch und drehte dabei einen frühen Rückstand noch vor der Pause.

Wüstenrot war gut in die Partie gestartet und ging in der 10. Minute durch Besfort Isufi mit 1:0 in Führung. Doch Langenbrettach ließ sich davon nicht beeindrucken: Marco Stettner glich in der 26. Minute aus, ehe Manuel Krockenberger in der 39. Minute das Spiel komplett drehte. Im zweiten Durchgang verteidigte Langenbrettach den knappen Vorsprung leidenschaftlich und sicherte sich so das begehrte Ticket in die Kreisliga A2.

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Franken gespielt. Hier stehen zwei Begegnungen auf dem Programm. Das Match der 1. Runde lautet:

Do., 12.06.2025, 18:30 Uhr FC Creglingen FC Cregling. SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 Apfelb.-Her. 4 0 Der FC Creglingen hat sich im Relegationsspiel eindrucksvoll mit 4:0 gegen die SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern 1975 durchgesetzt. Lukas Reuther brachte den FC in der 21. Minute mit 1:0 in Führung und legte in der 62. Minute den zweiten Treffer nach. In der Schlussphase machte der FC Creglingen endgültig alles klar: Daniel Kittel traf in der 77. Minute zum 3:0, ehe Ayyoub El Aarbi in der Nachspielzeit (90.+2) den 4:0-Endstand markierte.

--- Das Finale: