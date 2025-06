Relegation im Bezirk Franken: FC Creglingen jubelt

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Franken. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Spiele stehen an. In der 1. Runde spielen:

Ein Platz in der Kreisliga A2 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig. In der 1. Runde gibt es diese Paarung:

Der FV Wüstenrot hat das Relegationsspiel gegen die SGM Widdern/Olnhausen beim TSV Stein mit 4:2 für sich entschieden. Den besseren Start erwischte allerdings die SGM Widdern/Olnhausen: Bereits in der 5. Minute brachte Corrado Caterino sein Team früh mit 0:1 in Führung. Wüstenrot kam durch Michel Disch in der 32. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Besfort Isufi traf in der 54. Minute zur 2:1-Führung. In der 71. Minute erhöhte erneut Michel Disch mit seinem zweiten Treffer in diesem Match auf 3:1. Als Besfort Isufi in der 81. Minute auf 4:1 stellte, schien die Partie entschieden. In der Schlussphase gelang Luca Brommer in der 89. Minute noch das 4:2 für die SGM Widdern/Olnhausen, doch es blieb beim Erfolg des FV Wüstenrot.