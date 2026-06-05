Relegation im Bezirk Franken: Das sind die Paarungen und die Termine

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Franken.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Franken. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Bezirksliga und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Berlichingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter Kreisliga A2 am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Weinsberg gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18.30 Uhr beim VfR TSV Pfedelbach festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14.30 Uhr bei der TG Böckingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Kreisliga B3 am Samstag, 13.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Untergruppenbach gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr beim SC Böckingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Stein am Kocher. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Dienstag, 16.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SpVgg Oedheim festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A3 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B6 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim TSV Ingelfingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga B7. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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