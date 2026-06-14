Relegation im Bezirk Franken: 1. FC Igersheim setzt sich durch

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14.30 Uhr bei der TG Böckingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Kreisliga B3 am Samstag, 13.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Untergruppenbach gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Der TGV Eintracht Beilstein hat sich im Relegationsspiel bei der TG Böckingen deutlich mit 5:1 gegen den TSV Botenheim II durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für Botenheim II ist die Relegation dagegen beendet. In der ersten Halbzeit stellte Beilstein früh die Weichen auf Sieg. Jaris Ellergezen brachte seine Mannschaft in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause sorgte Ardruis José Torres Alcantara mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Er traf in der 41. Minute zum 2:0 und erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel keimte bei Botenheim kurz Hoffnung auf. Mika Wurmbrand verkürzte in der 59. Minute auf 1:3. Bereits zuvor hatte Beilstein jedoch einen Rückschlag hinnehmen müssen: Dominik Faber sah in der 56. Minute die Rote Karte, sodass der TGV die verbleibende Spielzeit in Unterzahl bestreiten musste. Trotzdem ließ sich Beilstein nicht aus dem Konzept bringen. Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Ardruis José Torres Alcantara mit seinem dritten Tor des Tages in der 61. Minute den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und schnürte damit einen Hattrick. Den Schlusspunkt setzte Morice Molnar tief in der Nachspielzeit. Sein Treffer in der 90.+6 Minute besiegelte den 5:1-Endstand. ---

Die SGM NordHeimHausen hat das Relegationsspiel beim TSV Untergruppenbach mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die Sport-Union Neckarsulm II gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die Sport-Union Neckarsulm II ist die Relegation hingegen beendet. In einer intensiven und umkämpften Begegnung schenkten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg nichts. Trotz guter Defensivarbeit und großem Einsatz auf beiden Seiten gelang jedoch keinem Team der entscheidende Treffer. So blieb die Partie nach den regulären 90 Minuten torlos. Auch die anschließende Verlängerung brachte keine Entscheidung, sodass nach 120 Minuten weiterhin ein 0:0 auf der Anzeigetafel stand. Die Entscheidung musste daher im Elfmeterschießen fallen. Dort zeigte die SGM NordHeimHausen die besseren Nerven und setzte sich mit 5:3 durch.

---