Relegation im Bezirk Franken: 1. FC Igersheim setzt sich durch

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Franken.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Franken. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Bezirksliga und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Berlichingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter Kreisliga A2 am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Weinsberg gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Vor 522 Zuschauern in Berlichingen hat der VfB Bad Mergentheim das Relegationsspiel gegen den TSV Erlenbach mit 1:0 gewonnen und damit die nächste Runde erreicht. Für den TSV Erlenbach endet die Relegation dagegen mit dem Abstieg aus der Bezirksliga.
In einer umkämpften Begegnung hielten beide Mannschaften die Partie lange offen. Chancen blieben zunächst ungenutzt, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein enges Spiel, in dem jeder Treffer entscheidende Bedeutung haben konnte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 72. Minute. Marvin Heinzl erzielte das 1:0 für den VfB Bad Mergentheim und sorgte damit für den entscheidenden Moment der Partie.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Pfedelbach festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B2 und aus der Kreisliga B1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 14.30 Uhr bei der TG Böckingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Kreisliga B3 am Samstag, 13.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Untergruppenbach gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der TGV Eintracht Beilstein hat sich im Relegationsspiel bei der TG Böckingen deutlich mit 5:1 gegen den TSV Botenheim II durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für Botenheim II ist die Relegation dagegen beendet.
In der ersten Halbzeit stellte Beilstein früh die Weichen auf Sieg. Jaris Ellergezen brachte seine Mannschaft in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause sorgte Ardruis José Torres Alcantara mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Er traf in der 41. Minute zum 2:0 und erhöhte nur zwei Minuten später auf 3:0.
Nach dem Seitenwechsel keimte bei Botenheim kurz Hoffnung auf. Mika Wurmbrand verkürzte in der 59. Minute auf 1:3. Bereits zuvor hatte Beilstein jedoch einen Rückschlag hinnehmen müssen: Dominik Faber sah in der 56. Minute die Rote Karte, sodass der TGV die verbleibende Spielzeit in Unterzahl bestreiten musste. Trotzdem ließ sich Beilstein nicht aus dem Konzept bringen. Nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer stellte Ardruis José Torres Alcantara mit seinem dritten Tor des Tages in der 61. Minute den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und schnürte damit einen Hattrick. Den Schlusspunkt setzte Morice Molnar tief in der Nachspielzeit. Sein Treffer in der 90.+6 Minute besiegelte den 5:1-Endstand.
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Die SGM NordHeimHausen hat das Relegationsspiel beim TSV Untergruppenbach mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen die Sport-Union Neckarsulm II gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die Sport-Union Neckarsulm II ist die Relegation hingegen beendet.
In einer intensiven und umkämpften Begegnung schenkten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg nichts. Trotz guter Defensivarbeit und großem Einsatz auf beiden Seiten gelang jedoch keinem Team der entscheidende Treffer. So blieb die Partie nach den regulären 90 Minuten torlos. Auch die anschließende Verlängerung brachte keine Entscheidung, sodass nach 120 Minuten weiterhin ein 0:0 auf der Anzeigetafel stand.
Die Entscheidung musste daher im Elfmeterschießen fallen. Dort zeigte die SGM NordHeimHausen die besseren Nerven und setzte sich mit 5:3 durch.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr beim SC Böckingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B4 und aus der Kreisliga B5 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr beim TSV Stein am Kocher. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Die SGM Krumme Ebene am Neckar II hat das Relegationsspiel beim TSV Stein am Kocher mit 3:2 nach Verlängerung gegen den SC Dahenfeld gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den SC Dahenfeld ist die Relegation dagegen beendet.
Zunächst sah alles nach einem Erfolg des SC Dahenfeld aus. In der 26. Minute brachte Robin Seidl seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Dahenfeld den Vorsprung in der 51. Minute durch einen Treffer von Markus Wunder auf 2:0 aus und schien damit auf einem guten Weg zum Weiterkommen.
Die SGM Krumme Ebene am Neckar II gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte sich zurück in die Partie. Jonas Hertel verkürzte in der 77. Minute auf 1:2 und hielt die Hoffnung seiner Mannschaft am Leben. Als die Nachspielzeit bereits weit fortgeschritten war und Dahenfeld dem Sieg ganz nahe schien, gelang der SGM doch noch der Ausgleich. In der neunten Minute der Nachspielzeit fiel das 2:2 durch Philip Bauschert, wodurch die Begegnung in die Verlängerung ging.
Dort avancierte erneut Jonas Hertel zum entscheidenden Mann. In der 107. Minute erzielte er das 3:2 für die SGM Krumme Ebene am Neckar II und drehte die Partie endgültig zugunsten seiner Mannschaft. In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch. Ihsan Aydin vom SC Dahenfeld sah in der 124. Minute die Rote Karte. Am Ausgang der Begegnung änderte dies jedoch nichts mehr.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Dienstag, 16.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SpVgg Oedheim festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A3 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B6 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 14 Uhr beim TSV Ingelfingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Der 1. FC Igersheim hat das Relegationsspiel beim TSV Ingelfingen deutlich mit 4:0 gegen die SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für die SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II ist die Relegation dagegen beendet.
Lange hielt die Defensive der SGM dem Druck der Igersheimer stand. Kurz vor der Pause gelang Igersheim jedoch der Führungstreffer. Mj Nocillas traf in der 41. Minute zum 1:0 und brachte den 1. FC Igersheim damit auf die Siegerstraße.
Nach dem Seitenwechsel baute Igersheim den Vorsprung weiter aus. Domenic Blazic erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Spätestens mit dem dritten Treffer war die Vorentscheidung gefallen, als Marvin Sauer in der 72. Minute zum 3:0 traf. Nur zwei Minuten später sorgte erneut Domenic Blazic für den Schlusspunkt. Der Offensivspieler verwandelte in der 74. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0-Endstand und schnürte damit einen Doppelpack.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga B7. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SpVgg Apfelbach-Herrenzimmern festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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