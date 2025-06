Relegation im Bezirk Enz/Murr: TSV Heimsheim schafft Aufstieg

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Ludwigsburg unbeeindruckt. Fatih Arslan erzielte in der 55. Minute den Ausgleich – das Spiel stand nun auf Messers Schneide. Als vieles bereits nach einer Verlängerung aussah, kam es zur spielentscheidenden Szene: In der 90. Minute verwandelte Benny Dörner einen Foulelfmeter eiskalt zum 3:2 für Steinheim.

Die TSG Steinheim hat sich in einem hochspannenden Relegationsspiel in Benningen gegen den TKSZ Ludwigsburg mit 3:2 durchgesetzt und den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Der TKSZ Ludwigsburg erwischte den besseren Start und ging bereits in der 14. Minute durch Ogulcan Kap mit 1:0 in Führung. Doch Steinheim schlug zurück: Lukas Wurst glich in der 31. Minute aus, und nur acht Minuten später brachte Cihan Özkaya die Gäste mit 2:1 in Führung.

In einem nervenaufreibenden Relegationskrimi in Benningen setzte sich der SKV Eglosheim mit 3:2 nach Verlängerung gegen TV Aldingen II durch und sicherte sich damit das Weiterkommen. Der TV Aldingen II ging in der 25. Minute durch Julian Sellner in Führung und hielt diesen Vorsprung bis tief in die zweite Halbzeit. Erst ein Elfmeter brachte Eglosheim zurück ins Spiel: Murat Dincer verwandelte zum 1:1 in der 75. Minute.

Die Verlängerung hatte es dann in sich. Jonas Kostron sorgte in der 105. Minute erneut für einen Vorteil von Aldingen. Doch Eglosheim bewies Moral: Ihsan Nteli Chalil glich in der 116. Minute aus – die Hoffnung war zurück. Und tatsächlich: In der ersten Minute der Nachspielzeit krönte Lukas-Ian Boy eine furiose Aufholjagd mit dem Treffer zum 3:2-Sieg.