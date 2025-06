Relegation im Bezirk Enz/Murr: SGV Murr weiter, Dramatik pur

Der KSV Renningen hat das Relegationsspiel in Höfingen gegen die Spvgg Mönsheim mit 3:2 gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Mönsheim erwischte den besseren Start und ging bereits in der 10. Minute durch Noah Baumgärtner mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort des KSV ließ nicht lange auf sich warten: Emre Bayrak traf in der 23. Minute zum Ausgleich – die Freude währte jedoch nur kurz. Jonas Fritsch brachte die Spvgg Mönsheim nur eine Minute später erneut in Front.

Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Renningen das nächste Ausrufezeichen: Erneut war es Emre Bayrak, der mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:2 ausglich. In der 58. Minute drehte Berkant Bayrak die Partie endgültig und traf zum umjubelten 3:2. Die Schlussphase hatte es nochmals in sich: Renningen musste nach einer Gelb-Roten Karte und einem Platzverweis in Unterzahl agieren, verteidigte den knappen Vorsprung aber mit großem Einsatz.