Relegation im Bezirk Enz-Murr: Schwieberdingen top, auch ein 9:2

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr bei der SpVgg Renningen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter aus der Bezirksliga am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Ensingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Drita Kosova Kornwestheim hat das Relegationsspiel bei der SpVgg Renningen mit 3:2 nach Verlängerung gegen die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag ist die Relegation dagegen beendet. Drita Kosova Kornwestheim erwischte den besseren Start in die Partie. In der 17. Minute brachte Kreshnik Duraku seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag zurück ins Spiel. Leonard Pfisterer erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1 und sorgte dafür, dass die Begegnung wieder offen war. Da bis zum Ende der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging das Duell in die Verlängerung. Dort gelang zunächst der SGM der Führungstreffer. Johannes Wizemann traf in der 97. Minute zum 2:1 und brachte Nussdorf/Roßwag in eine aussichtsreiche Position. Die Antwort von Drita ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Spetim Muzliukaj stellte in der 102. Minute mit dem 2:2 den Gleichstand wieder her. Als sich bereits alles auf ein Elfmeterschießen einzustellen schien, fiel die Entscheidung kurz vor Schluss der Verlängerung. Sermin Zekjiri erzielte in der 118. Minute den Treffer zum 3:2 und sorgte damit für den umjubelten Sieg von Drita Kosova Kornwestheim. ---

Der TSV Schwieberdingen hat das Relegationsspiel beim TSV Ensingen deutlich mit 5:1 gegen den VfB Neckarrems 1913 gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den VfB Neckarrems ist die Relegation dagegen beendet.

Schwieberdingen erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 6. Minute brachte Florim Nimoni seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der TSV erhöhte in der 27. Minute durch Francesco Masso auf 2:0. Noch vor der Pause legte Schwieberdingen nach. Giuseppe Masso traf in der 39. Minute zum 3:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Neckarrems gelang jedoch noch vor dem Seitenwechsel der Anschluss. Florian Noller verkürzte in der 43. Minute auf 1:3.

Nach dem Seitenwechsel machte Schwieberdingen jedoch schnell deutlich, dass es keine Spannung mehr aufkommen lassen wollte. Giuseppe Masso erzielte in der 56. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 4:1. Enes Baran Özbek traf in der 90.+3 Minute zum 5:1-Endstand.

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