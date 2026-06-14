Relegation im Bezirk Enz-Murr: Ingersheim und Hellas Bietigheim siegen

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Enz-Murr.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Enz-Murr. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr bei der SpVgg Renningen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter aus der Bezirksliga am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Ensingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Drita Kosova Kornwestheim hat das Relegationsspiel bei der SpVgg Renningen mit 3:2 nach Verlängerung gegen die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag ist die Relegation dagegen beendet.
Drita Kosova Kornwestheim erwischte den besseren Start in die Partie. In der 17. Minute brachte Kreshnik Duraku seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag zurück ins Spiel. Leonard Pfisterer erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1 und sorgte dafür, dass die Begegnung wieder offen war. Da bis zum Ende der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging das Duell in die Verlängerung.
Dort gelang zunächst der SGM der Führungstreffer. Johannes Wizemann traf in der 97. Minute zum 2:1 und brachte Nussdorf/Roßwag in eine aussichtsreiche Position. Die Antwort von Drita ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Spetim Muzliukaj stellte in der 102. Minute mit dem 2:2 den Gleichstand wieder her. Als sich bereits alles auf ein Elfmeterschießen einzustellen schien, fiel die Entscheidung kurz vor Schluss der Verlängerung. Sermin Zekjiri erzielte in der 118. Minute den Treffer zum 3:2 und sorgte damit für den umjubelten Sieg von Drita Kosova Kornwestheim.
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Der TSV Schwieberdingen hat das Relegationsspiel beim TSV Ensingen deutlich mit 5:1 gegen den VfB Neckarrems 1913 gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den VfB Neckarrems ist die Relegation dagegen beendet.
Schwieberdingen erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 6. Minute brachte Florim Nimoni seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der TSV erhöhte in der 27. Minute durch Francesco Masso auf 2:0. Noch vor der Pause legte Schwieberdingen nach. Giuseppe Masso traf in der 39. Minute zum 3:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Neckarrems gelang jedoch noch vor dem Seitenwechsel der Anschluss. Florian Noller verkürzte in der 43. Minute auf 1:3.
Nach dem Seitenwechsel machte Schwieberdingen jedoch schnell deutlich, dass es keine Spannung mehr aufkommen lassen wollte. Giuseppe Masso erzielte in der 56. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 4:1. Enes Baran Özbek traf in der 90.+3 Minute zum 5:1-Endstand.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr beim VfR Großbottwar festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Enz-Murr gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Relegant aus der Kreisliga A1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim SGV Murr. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B2 und der Kreisliga B1 am Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr beim SKV Eglosheim gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Die DJK Ludwigsburg hat das Relegationsspiel beim SGV Murr mit 3:0 gegen den TSV 1899 Benningen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für den TSV Benningen ist die Relegation dagegen beendet.
Erst in der Schlussphase gelang der DJK Ludwigsburg der Durchbruch. In der 70. Minute brachte Mail Noel Marinkovic seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für die wichtige Vorentscheidung. In der 88. Minute nutzte Artur Hoffmann eine dieser Möglichkeiten und erhöhte auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nick Stöckle in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Mit seinem Treffer in der 90.+6 Minute stellte er den 3:0-Endstand her und machte den Erfolg endgültig perfekt.
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Der FV Ingersheim hat das Relegationsspiel beim SKV Eglosheim mit 2:1 gegen den TSV Ludwigsburg gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TSV Ludwigsburg ist die Relegation dagegen beendet.
Ingersheim erwischte einen perfekten Start in die Begegnung. Bereits in der 8. Minute brachte Gafarou Lakaza seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Jubel aufseiten des FV. Der TSV Ludwigsburg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause gelang der Ausgleich: Luigi D'Acierno Garcia traf in der 43. Minute zum 1:1 und stellte den Spielstand wieder auf Anfang.
Auch im zweiten Durchgang begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Lange deutete vieles darauf hin, dass die Entscheidung erst in der Verlängerung fallen würde. Doch acht Minuten vor dem Ende schlug Ingersheim entscheidend zu. Patrice Nacke erzielte in der 82. Minute das 2:1 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18 Uhr beim SB Asperg festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Enz-Murr wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B5 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Malmsheim. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Der TSV Weissach hat das Relegationsspiel beim TSV Malmsheim mit 4:3 gegen den TSV Schwieberdingen II gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den TSV Schwieberdingen II ist die Relegation dagegen beendet.
Die Weissacher erwischten einen starken Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Elio Weiß mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause baute Hannes Scheu den Vorsprung aus und traf in der 34. Minute zum 2:0. Kurz darauf musste Weissach jedoch einen Rückschlag verkraften. Colin Heck sah in der 36. Minute die Rote Karte, sodass seine Mannschaft den Großteil der Partie in Unterzahl bestreiten musste.
Trotzdem gelang Weissach unmittelbar nach dem Seitenwechsel der nächste Treffer. Hannes Scheu schnürte in der 46. Minute seinen Doppelpack und erhöhte auf 3:0. Schwieberdingen II gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Lukas Wolff in der 53. Minute auf 1:3. Die Antwort der Weissacher ließ nicht lange auf sich warten. Malte Kindler stellte in der 67. Minute den Drei-Tore-Vorsprung wieder her und traf zum 4:1.
In der Schlussphase wurde es dennoch noch einmal spannend. Ben Biskupic verkürzte in der 81. Minute auf 2:4. In der Nachspielzeit sorgte dann ein Eigentor von Nderim Guri in der 90.+2 Minute für das 3:4 und brachte Schwieberdingen II noch einmal heran. Für den Ausgleich reichte die Zeit jedoch nicht mehr.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Malmsheim festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A3 Enz-Murr wird vergeben. Drei Spiele sind dafür notwendig.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B6 und aus der Kreisliga B7 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim SV Riet. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Kreisliga B8 am Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr beim VfR Sersheim gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der SV Iptingen hat im Relegationsspiel beim SV Riet ein wahres Offensivfeuerwerk abgebrannt und den AC Italia Markgröningen vor 350 Zuschauern mit 9:2 besiegt. Damit zieht Iptingen in die nächste Runde ein, während für Markgröningen die Relegation beendet ist.
Von Beginn an machte der SV Iptingen deutlich, in welche Richtung die Partie gehen sollte. Max Schneider brachte seine Mannschaft bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz darauf bot sich Iptingen die Chance zum Ausbau des Vorsprungs, doch Adrian Schrodt scheiterte in der 20. Minute mit einem Foulelfmeter an Torhüter Giuseppe Liotta.
Nur eine Minute später machte es Adrian Schrodt besser und erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Bastian Werthwein traf in der 22. Minute zum 3:0, ehe Lukas Wolff in der 25. Minute das 4:0 nachlegte. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Bastian Werthwein in der 31. Minute auf 5:0, bevor Benjamin Rapp nur eine Minute später das 6:0 erzielte. Markgröningen gelang immerhin noch vor der Pause etwas Ergebniskosmetik. Mariano Celentano verkürzte in der 33. Minute auf 1:6.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Iptingen klar überlegen. Matthias Knapp stellte in der 49. Minute auf 7:1. Zwar traf Angelo Giunta in der 52. Minute zum 2:7 für den AC Italia Markgröningen, doch eine Aufholjagd blieb aus. Stattdessen schraubte der SV Iptingen das Ergebnis weiter in die Höhe. Max Schneider erzielte in der 67. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 8:2. Den Schlusspunkt setzte Matthias Knapp, der in der 74. Minute ebenfalls seinen Doppelpack schnürte und den 9:2-Endstand markierte.
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Der SV Hellas Bietigheim hat das Relegationsspiel beim VfR Sersheim vor 350 Zuschauern mit 1:0 nach Verlängerung gegen die SG Gemmrigheim/Walheim gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SG Gemmrigheim/Walheim ist die Relegation hingegen beendet.
In einer umkämpften Begegnung lieferten sich beide Mannschaften über die reguläre Spielzeit hinweg ein Duell auf Augenhöhe. Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden, doch die Defensivreihen behielten zunächst die Oberhand. So blieb es nach 90 Minuten beim torlosen 0:0, weshalb die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.
Dort gelang dem SV Hellas Bietigheim früh der entscheidende Treffer. In der 95. Minute erzielte Arsim Susuri das 1:0 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Die SG Gemmrigheim/Walheim versuchte anschließend noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzwingen und das Elfmeterschießen zu erreichen. Die Defensive von Hellas ließ jedoch keinen Treffer mehr zu und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Freitag, 19.06.2026, um 18 Uhr beim FC Gündelbach festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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