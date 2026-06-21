Relegation im Bezirk Enz-Murr: Drita Kosova Kornwestheim steigt auf

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Enz-Murr. Drei Spiele stehen dabei an.

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A2 und aus der Kreisliga A3 gegeneinander. Termin ist am Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr bei der SpVgg Renningen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A1 und der Vertreter aus der Bezirksliga am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim TSV Ensingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Fr., 12.06.2026, 18:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim Kosova KWH SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 3 n.V. 2 Abpfiff Drita Kosova Kornwestheim hat das Relegationsspiel bei der SpVgg Renningen mit 3:2 nach Verlängerung gegen die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag ist die Relegation dagegen beendet. Drita Kosova Kornwestheim erwischte den besseren Start in die Partie. In der 17. Minute brachte Kreshnik Duraku seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag zurück ins Spiel. Leonard Pfisterer erzielte in der 64. Minute den Ausgleich zum 1:1 und sorgte dafür, dass die Begegnung wieder offen war. Da bis zum Ende der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging das Duell in die Verlängerung. Dort gelang zunächst der SGM der Führungstreffer. Johannes Wizemann traf in der 97. Minute zum 2:1 und brachte Nussdorf/Roßwag in eine aussichtsreiche Position. Die Antwort von Drita ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Spetim Muzliukaj stellte in der 102. Minute mit dem 2:2 den Gleichstand wieder her. Als sich bereits alles auf ein Elfmeterschießen einzustellen schien, fiel die Entscheidung kurz vor Schluss der Verlängerung. Sermin Zekjiri erzielte in der 118. Minute den Treffer zum 3:2 und sorgte damit für den umjubelten Sieg von Drita Kosova Kornwestheim. --- Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 Neckarr 1913 TSV Schwieberdingen TSV Schwieb. 1 5 Abpfiff Der TSV Schwieberdingen hat das Relegationsspiel beim TSV Ensingen deutlich mit 5:1 gegen den VfB Neckarrems 1913 gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den VfB Neckarrems ist die Relegation dagegen beendet. Schwieberdingen erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 6. Minute brachte Florim Nimoni seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der TSV erhöhte in der 27. Minute durch Francesco Masso auf 2:0. Noch vor der Pause legte Schwieberdingen nach. Giuseppe Masso traf in der 39. Minute zum 3:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Neckarrems gelang jedoch noch vor dem Seitenwechsel der Anschluss. Florian Noller verkürzte in der 43. Minute auf 1:3. Nach dem Seitenwechsel machte Schwieberdingen jedoch schnell deutlich, dass es keine Spannung mehr aufkommen lassen wollte. Giuseppe Masso erzielte in der 56. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 4:1. Enes Baran Özbek traf in der 90.+3 Minute zum 5:1-Endstand.

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Finale: Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr beim VfR Großbottwar festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A. Heute, 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim Kosova KWH TSV Schwieberdingen TSV Schwieb. 3 2 Abpfiff Drita Kosova Kornwestheim erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 6. Minute brachte Spetim Muzliukaj seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nur zwölf Minuten später erhöhte Elvis Gashi auf 2:0 und verschaffte Drita damit eine komfortable Ausgangslage. Der TSV Schwieberdingen gab sich jedoch nicht geschlagen. In der 26. Minute verkürzte Maximilian Graf per Foulelfmeter auf 1:2 und hielt seine Mannschaft im Spiel. Nach der Pause blieb die Begegnung lange offen. Erst in der 75. Minute gelang Drita die Vorentscheidung, als Spetim Muzliukaj mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:1 erzielte. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal spannend. Navid Habibi traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:3-Anschluss. Zu mehr reichte es für Schwieberdingen jedoch nicht mehr. Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel bei Drita Kosova Kornwestheim keine Grenzen. Durch den 3:2-Erfolg sichert sich die Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga.

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Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Enz-Murr gespielt. Drei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Relegant aus der Kreisliga A1 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr beim SGV Murr. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga B2 und der Kreisliga B1 am Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr beim SKV Eglosheim gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet. Sa., 13.06.2026, 18:00 Uhr DJK Ludwigsburg DJK LB TSV 1899 Benningen Benningen 3 0 Abpfiff Die DJK Ludwigsburg hat das Relegationsspiel beim SGV Murr mit 3:0 gegen den TSV 1899 Benningen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für den TSV Benningen ist die Relegation dagegen beendet. Erst in der Schlussphase gelang der DJK Ludwigsburg der Durchbruch. In der 70. Minute brachte Mail Noel Marinkovic seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für die wichtige Vorentscheidung. In der 88. Minute nutzte Artur Hoffmann eine dieser Möglichkeiten und erhöhte auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nick Stöckle in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Mit seinem Treffer in der 90.+6 Minute stellte er den 3:0-Endstand her und machte den Erfolg endgültig perfekt. --- So., 14.06.2026, 15:00 Uhr FV Ingersheim Ingersheim TSV Ludwigsburg TSV LB 2 1 Abpfiff Der FV Ingersheim hat das Relegationsspiel beim SKV Eglosheim mit 2:1 gegen den TSV Ludwigsburg gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den TSV Ludwigsburg ist die Relegation dagegen beendet. Ingersheim erwischte einen perfekten Start in die Begegnung. Bereits in der 8. Minute brachte Gafarou Lakaza seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Jubel aufseiten des FV. Der TSV Ludwigsburg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause gelang der Ausgleich: Luigi D'Acierno Garcia traf in der 43. Minute zum 1:1 und stellte den Spielstand wieder auf Anfang. Auch im zweiten Durchgang begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Lange deutete vieles darauf hin, dass die Entscheidung erst in der Verlängerung fallen würde. Doch acht Minuten vor dem Ende schlug Ingersheim entscheidend zu. Patrice Nacke erzielte in der 82. Minute das 2:1 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. --- Finale: Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 18 Uhr beim SB Asperg festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Im Relegationsspiel beim SB Asperg erwischte der FV Ingersheim die entscheidende Phase der ersten Halbzeit deutlich besser und sicherte sich damit die optimale Ausgangslage. In der 39. Minute brachte Patrice Nacke den FV Ingersheim mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später schlug derselbe Spieler erneut zu und erhöhte in der 43. Minute auf 2:0.

Mit diesem Vorsprung ging Ingersheim in die Pause und verteidigte die Führung lange Zeit erfolgreich. Die DJK Ludwigsburg gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte sich in der Schlussphase noch einmal zurück. In der 83. Minute verkürzte Valentin Vankann auf 1:2 und sorgte damit für neue Spannung.

Die große Chance zum Ausgleich bot sich der DJK in der 88. Minute. Benedict Nagel trat zu einem Handelfmeter an, scheiterte jedoch am Ingersheimer Torhüter Dominic Spiegler, der seine Mannschaft mit der Parade auf Aufstiegskurs hielt. In den verbleibenden Minuten brachte der FV Ingersheim den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff jubeln. Mit dem 2:1-Erfolg steigt der FV Ingersheim in die Kreisliga A1 auf. Für die DJK Ludwigsburg endet die Relegation mit dem verpassten Aufstieg.

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Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Enz-Murr wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.