Relegation im Bezirk Donau/Iller: SV Grimmelfingen siegt

Mit einem dramatischen Last-Minute-Treffer hat die SG TSV Buch/Obenhausen II einen 2:1-Sieg gegen die SGM Aufheim/Holzschwang II gefeiert. Schon früh brachte Fabian Zeh die Hausherren in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Aufheim schlug noch vor der Pause zurück: Niklas Pfeffer erzielte in der 41. Minute den 1:1-Ausgleich. Im zweiten Durchgang lief lange ausgeglichen, ehe Nils Ebner in der Nachspielzeit in der 90.+6 Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer einschoss.

