Relegation im Bezirk Donau/Iller: SV Esperia Italia Neu-Ulm jubelt

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Donau/Iller.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Donau/Iller. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die SG Altheim und die Sportfreunde Illerrieden gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SSG Ulm 99. Außerdem stehen sich der TSV Blaustein und der TSV Bernstadt am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr in Bermaringen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Vor 900 Zuschauern bei der SSG Ulm hat die SG Altheim ein packendes Relegationsspiel gegen die SF Illerrieden mit 4:2 nach Verlängerung gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SF Illerrieden ist die Relegation dagegen beendet.
Die Partie begann aus Sicht der Illerrieder optimal. Rouven Dittrich brachte die Sportfreunde in der 17. Minute mit 1:0 in Führung und legte nur zehn Minuten später nach. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte Rouven Dittrich in der 27. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft eine hervorragende Ausgangsposition.
Die SG Altheim meldete sich jedoch noch vor der Pause zurück. Johannes Rech verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 1:2 und hielt sein Team damit im Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängte Altheim auf den Ausgleich und wurde dafür belohnt. Erneut war es Johannes Rech, der in der 68. Minute zum 2:2 traf und die Begegnung wieder offen gestaltete. Da bis zum Ende der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging die Partie in die Verlängerung.
Dort kippte das Spiel endgültig zugunsten der SG Altheim. Jens Stimpfle erzielte in der 100. Minute das 3:2 und brachte seine Mannschaft erstmals in Führung. Nikolas Wiedmann traf in der 120. Minute zum 4:2-Endstand.
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Der TSV Blaustein hat das Relegationsspiel in Bermaringen mit 2:1 gegen den TSV Bernstadt gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den TSV Bernstadt ist die Relegation dagegen beendet.
In einer umkämpften Partie gelang dem TSV Blaustein in der 24. Minute der Führungstreffer. Seymen Yilmaz nutzte seine Chance und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. Für die Entscheidung sorgte schließlich Marius Veith. In der 78. Minute traf er zum 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit ein beruhigendes Polster für die letzten Minuten. Samuel Jost verkürzte in der 90.+6 Minute zwar auf 1:2, doch Bernstadt schaffte nicht mehr den Ausgleich.
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Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Donau/Iller gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen der SV Unterstadion und Ljilian Ulm gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim FC Schmiechtal. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Der SV Unterstadion hat sich im Relegationsspiel beim FC Schmiechtal mit 2:0 gegen den SV Ljiljan Ulm durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den SV Ljiljan Ulm ist die Relegation hingegen beendet.
Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften eine umkämpfte Partie, in der zunächst keine Tore fielen. Sowohl Unterstadion als auch Ljiljan Ulm hielten die Begegnung offen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 75. Minute. Johannes Rettich erzielte das 1:0 für den SV Unterstadion und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Hannes Prill sorgte in der 89. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung.
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Finale
Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den RSV Ermingen. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Donau/Iller gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter der TSV Altheim und der SC Türkgücü Ulm II gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Scharenstetten. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Der SC Türkgücü Ulm II hat sich im Relegationsspiel in Scharenstetten mit 3:1 gegen den TSV Altheim/Alb durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Die Ulmer erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Emre Magden mit 1:0 in Führung. Der TSV Altheim/Alb fand jedoch zurück in die Partie und glich in der 33. Minute durch einen von Andreas Mack verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus.
Lange Zeit deutete alles auf eine Verlängerung hin, doch in der dramatischen Nachspielzeit fiel die Entscheidung zugunsten des SC Türkgücü Ulm II. Alexander Halle verwandelte in der 90.+8 Minute einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung. Nur zwei Minuten später machte Eren Altundas mit seinem Treffer in der 90.+10 Minute alles klar und stellte auf 3:1. Mit dem späten Doppelschlag sicherte sich der SC Türkgücü Ulm II den Sieg und den Einzug in die nächste Relegationsrunde, während der TSV Altheim/Alb ausscheidet.
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Finale
Der Sieger aus der 1. Runde trifft im Finale auf die SGM Albeck/Göttingen. Als Spieltermin ist Montag, 15.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Donau/Iller gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Finale
Es treffen im Finale Esperia Neu-Ulm und der SC Unterweiler aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Der SV Esperia Italia Neu-Ulm hat das Relegationsspiel mit 1:0 nach Verlängerung gegen den SC Unterweiler gewonnen und damit den Verbleib in der Kreisliga A3 gesichert. Für den SC Unterweiler platzte dagegen der Traum vom Aufstieg.
Über die gesamte reguläre Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften eine umkämpfte Begegnung, in der sich keine Seite entscheidend durchsetzen konnte. Trotz guter Defensivarbeit auf beiden Seiten blieb es nach 90 Minuten torlos, sodass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.
Dort gelang dem SV Esperia Italia Neu-Ulm schließlich der entscheidende Treffer. In der 106. Minute erzielte Filippo Moscatello das 1:0 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße. Unterweiler versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzwingen, fand jedoch keinen Weg mehr durch die Defensive von Esperia. In der Schlussphase sah Alexandro Casullo vom SV Esperia Italia Neu-Ulm in der 120. Minute noch die Gelb-Rote Karte, am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.
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