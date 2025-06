Relegation im Bezirk Donau/Iller: SV Eggingen kommt weiter

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Donau/Iller. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

Der TSV Regglisweiler hat das Spiel gegen den FC Neenstetten für sich entschieden und sich mit einem 2:0-Erfolg durchgesetzt. Bereits in der 13. Minute brachte Emre Sögüt des TSV früh mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kelmend Krasniqi in der 70. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Manuel Aubele (68.) ließ sich der TSV Regglisweiler den Sieg nicht mehr nehmen. ---

Der SV Eggingen zieht mit einem 2:0-Erfolg gegen die SG Griesingen ins Finale der Relegation ein. Joel Schmitt brachte den SV Eggingen in der 36. Minute in Führung. In einer umkämpften Partie sorgte schließlich Stefan Stanger in der 89. Minute für die Entscheidung und das 2:0-Endergebnis.

---

Die beiden Sieger spielen dann im Finale.