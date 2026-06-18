Relegation im Bezirk Donau/Iller: SG Altheim bejubelt den Aufstieg

Vor 900 Zuschauern bei der SSG Ulm hat die SG Altheim ein packendes Relegationsspiel gegen die SF Illerrieden mit 4:2 nach Verlängerung gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für die SF Illerrieden ist die Relegation dagegen beendet.

Die Partie begann aus Sicht der Illerrieder optimal. Rouven Dittrich brachte die Sportfreunde in der 17. Minute mit 1:0 in Führung und legte nur zehn Minuten später nach. Mit seinem zweiten Treffer des Abends erhöhte Rouven Dittrich in der 27. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft eine hervorragende Ausgangsposition.

Die SG Altheim meldete sich jedoch noch vor der Pause zurück. Johannes Rech verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 1:2 und hielt sein Team damit im Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängte Altheim auf den Ausgleich und wurde dafür belohnt. Erneut war es Johannes Rech, der in der 68. Minute zum 2:2 traf und die Begegnung wieder offen gestaltete. Da bis zum Ende der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging die Partie in die Verlängerung.

Dort kippte das Spiel endgültig zugunsten der SG Altheim. Jens Stimpfle erzielte in der 100. Minute das 3:2 und brachte seine Mannschaft erstmals in Führung. Nikolas Wiedmann traf in der 120. Minute zum 4:2-Endstand.

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