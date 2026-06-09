Relegation im Bezirk Donau/Iller: SC Türkgücü Ulm II siegt

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter der TSV Altheim und der SC Türkgücü Ulm II gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Scharenstetten. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Der SC Türkgücü Ulm II hat sich im Relegationsspiel in Scharenstetten mit 3:1 gegen den TSV Altheim/Alb durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Die Ulmer erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Emre Magden mit 1:0 in Führung. Der TSV Altheim/Alb fand jedoch zurück in die Partie und glich in der 33. Minute durch einen von Andreas Mack verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus.

Lange Zeit deutete alles auf eine Verlängerung hin, doch in der dramatischen Nachspielzeit fiel die Entscheidung zugunsten des SC Türkgücü Ulm II. Alexander Halle verwandelte in der 90.+8 Minute einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung. Nur zwei Minuten später machte Eren Altundas mit seinem Treffer in der 90.+10 Minute alles klar und stellte auf 3:1. Mit dem späten Doppelschlag sicherte sich der SC Türkgücü Ulm II den Sieg und den Einzug in die nächste Relegationsrunde, während der TSV Altheim/Alb ausscheidet.

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