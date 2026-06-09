 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Relegation im Bezirk Donau/Iller: SC Türkgücü Ulm II siegt

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stephan Goll

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BZL Donau/Iller
KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
KL B1 Donau/Iller

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Donau/Iller.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Fußballbezirk Donau/Iller

Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Donau/Iller. Drei Spiele stehen dabei an.


Halbfinale

Zunächst spielen die SG Altheim und die Sportfreunde Illerrieden gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SSG Ulm 99. Außerdem stehen sich der TSV Blaustein und der TSV Bernstadt am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr in Bermaringen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.

Do., 11.06.2026, 18:30 Uhr
SG Altheim
SG AltheimAltheim
SF Illerrieden
SF IllerriedenIllerrieden
18:30live

Fr., 12.06.2026, 18:30 Uhr
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
TSV Bernstadt
TSV BernstadtBernstadt
18:30live


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Finale

Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

Do., 18.06.2026, 18:30 Uhr
Sieger Blaustein-Bernstadt
Sieger Altheim - Illerieden
18:30

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Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Donau/Iller gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde

Zunächst spielen der SV Unterstadion und Ljilian Ulm gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim FC Schmiechtal. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Morgen, 18:30 Uhr
SV Unterstadion
SV UnterstadionUnterstadion
SV Ljiljan Ulm
SV Ljiljan UlmLjiljan Ulm
18:30live

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Finale

Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den RSV Ermingen. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Mi., 17.06.2026, 18:30 Uhr
RSV Ermingen
RSV ErmingenRSV Ermingen
Sieger 1. Runde
18:30

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Relegation zur Kreisliga A2

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Donau/Iller gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Runde

Zunächst spielen die Vertreter der TSV Altheim und der SC Türkgücü Ulm II gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Scharenstetten. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Altheim/Alb
TSV Altheim/AlbTSV Altheim
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm II
1
3
Abpfiff

Der SC Türkgücü Ulm II hat sich im Relegationsspiel in Scharenstetten mit 3:1 gegen den TSV Altheim/Alb durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Die Ulmer erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Emre Magden mit 1:0 in Führung. Der TSV Altheim/Alb fand jedoch zurück in die Partie und glich in der 33. Minute durch einen von Andreas Mack verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus.

Lange Zeit deutete alles auf eine Verlängerung hin, doch in der dramatischen Nachspielzeit fiel die Entscheidung zugunsten des SC Türkgücü Ulm II. Alexander Halle verwandelte in der 90.+8 Minute einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung. Nur zwei Minuten später machte Eren Altundas mit seinem Treffer in der 90.+10 Minute alles klar und stellte auf 3:1. Mit dem späten Doppelschlag sicherte sich der SC Türkgücü Ulm II den Sieg und den Einzug in die nächste Relegationsrunde, während der TSV Altheim/Alb ausscheidet.

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Finale

Der Sieger aus der 1. Runde trifft im Finale auf die SGM Albeck/Göttingen. Als Spieltermin ist Montag, 15.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Mo., 15.06.2026, 18:30 Uhr
SGM Albeck/Göttingen
SGM Albeck/GöttingenSGM Albeck/Göttingen
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm II
18:30

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Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Donau/Iller gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.

Finale

Es treffen im Finale Esperia Neu-Ulm und der SC Unterweiler aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Esperia Italia Neu-Ulm
SV Esperia Italia Neu-UlmEsperia NU
SC Unterweiler
SC UnterweilerUnterweiler
15:00live

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