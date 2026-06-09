Relegation im Bezirk Donau/Iller: SC Türkgücü Ulm II siegt

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Donau/Iller.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Donau/Iller. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die SG Altheim und die Sportfreunde Illerrieden gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr bei der SSG Ulm 99. Außerdem stehen sich der TSV Blaustein und der TSV Bernstadt am Freitag, 12.06.2026, um 18.30 Uhr in Bermaringen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
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Finale
Die beiden Sieger aus dem Halbfinale treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Donnerstag, 18.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Donau/Iller gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen der SV Unterstadion und Ljilian Ulm gegeneinander. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr beim FC Schmiechtal. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale
Der Sieger der 1. Runde trifft im Finale auf den RSV Ermingen. Als Spieltermin ist Mittwoch, 17.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A2 Donau/Iller gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter der TSV Altheim und der SC Türkgücü Ulm II gegeneinander. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18.30 Uhr beim SV Scharenstetten. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Der SC Türkgücü Ulm II hat sich im Relegationsspiel in Scharenstetten mit 3:1 gegen den TSV Altheim/Alb durchgesetzt und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Die Ulmer erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Emre Magden mit 1:0 in Führung. Der TSV Altheim/Alb fand jedoch zurück in die Partie und glich in der 33. Minute durch einen von Andreas Mack verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus.
Lange Zeit deutete alles auf eine Verlängerung hin, doch in der dramatischen Nachspielzeit fiel die Entscheidung zugunsten des SC Türkgücü Ulm II. Alexander Halle verwandelte in der 90.+8 Minute einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung. Nur zwei Minuten später machte Eren Altundas mit seinem Treffer in der 90.+10 Minute alles klar und stellte auf 3:1. Mit dem späten Doppelschlag sicherte sich der SC Türkgücü Ulm II den Sieg und den Einzug in die nächste Relegationsrunde, während der TSV Altheim/Alb ausscheidet.
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Finale
Der Sieger aus der 1. Runde trifft im Finale auf die SGM Albeck/Göttingen. Als Spieltermin ist Montag, 15.06.2026, um 18.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Donau/Iller gespielt. Eine Begegnung ist dabei angesetzt.
Finale
Es treffen im Finale Esperia Neu-Ulm und der SC Unterweiler aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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