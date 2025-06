Relegation im Bezirk Bodensee: VfB Friedrichshafen II bleibt drin

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Bodensee. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die ersten beiden Spiele:

In einem dramatischen Duell behielt der FC Isny am Ende knapp die Oberhand. Lukas Böck brachte die Gäste bereits in der 7. Minute früh in Führung. Der SV Ankenreute kämpfte lange, ehe Mutasem Bellah Issa in der 68. Minute der Ausgleich gelang. Doch in der Schlussphase schlug Isny eiskalt zu: Valentin Kirchmann (79.) und Marc Ludwig (87.) sorgten mit einem späten Doppelschlag scheinbar für die Entscheidung. In der Nachspielzeit verkürzte Robin Braun noch per Elfmeter (90.+4), doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich. Somit ist der FC Isny weiter und ist am Pfingstmontag wieder im Einsatz.

