Relegation im Bezirk Bodensee: TSV Berg II mit Last-Minute-Sieg

Der TSV Berg II hat das Relegationsspiel in Amtzell mit 1:0 gegen den TSV Schlachters gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den TSV Schlachters ist die Relegation hingegen beendet.

Die Begegnung nahm bereits früh eine entscheidende Wendung. In der 24. Minute sah Philipp Hermann vom TSV Schlachters wegen einer Notbremse die Rote Karte, sodass seine Mannschaft den Großteil der Partie in Unterzahl bestreiten musste.

In der Schlussphase wurde die Partie noch einmal hektisch. Maximilian Nolle vom TSV Berg II musste in der 90. Minute nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Damit standen kurz vor Schluss wieder jeweils zehn Spieler auf dem Feld.

Als vieles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, gelang dem TSV Berg II doch noch der entscheidende Treffer. Jonathan Merk erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 1:0 und sorgte damit für den umjubelten Siegtreffer.