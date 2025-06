Relegation im Bezirk Bodensee: SV Kressbronn II ist weiter

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

Fußballbezirk Bodensee

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Bodensee. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die ersten beiden Spiele:

In einem dramatischen Duell behielt der FC Isny am Ende knapp die Oberhand. Lukas Böck brachte die Gäste bereits in der 7. Minute früh in Führung. Der SV Ankenreute kämpfte lange, ehe Mutasem Bellah Issa in der 68. Minute der Ausgleich gelang. Doch in der Schlussphase schlug Isny eiskalt zu: Valentin Kirchmann (79.) und Marc Ludwig (87.) sorgten mit einem späten Doppelschlag scheinbar für die Entscheidung. In der Nachspielzeit verkürzte Robin Braun noch per Elfmeter (90.+4), doch es reichte nicht mehr zum Ausgleich. Somit ist der FC Isny weiter und ist am Pfingstmontag wieder im Einsatz. ---

In einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war, sicherte sich der FC Isny in letzter Minute den Sieg. Bereits in der 5. Minute brachte Matthias Güttinger die Gäste in Führung und stellte damit früh die Weichen auf Erfolg. Doch Argental ließ sich nicht abschütteln, kämpfte sich mit Leidenschaft zurück in die Partie und wurde in der 73. Minute belohnt, als Samuel Weiß den Ausgleich erzielte. Dann schlug der FC Isny eiskalt zu: Valentin Kirchmann traf in der Nachspielzeit (90.+1) zum 2:1 und ließ die Gäste jubeln. --- Finale: Sa., 14.06.2025, 16:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch FC Isny FC Isny 16:00 live PUSH

Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Bodensee gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt. Das sind die beiden Partien:

Der SV Kressbronn II gegen den FC Lindenberg II einen hart erkämpften 2:1-Sieg gefeiert. Zunächst erwischte Lindenberg den besseren Start: Victor Winter brachte den FC Lindenberg II in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Kressbronn zeigte sich wenig beeindruckt und kam durch Lukas Müller in der 33. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Leon Hetzius schließlich in der 74. Minute mit seinem Treffer zum 1:2 für die Entscheidung sorgte. In der Schlussminute sah Muhammet Alkin (FC Lindenberg II) die Gelb-Rote Karte. ---

Fr., 13.06.2025, 19:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach II SV Kressbronn Kressbronn II 19:00 PUSH

Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Bodensee wird vergeben. Lediglich ein Spiel ist dafür notwendig.

Der VfB Friedrichshafen II landete einen 2:0-Erfolg und schafft damit den Verbleib in der Kreisliga A2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Max Richter den VfB mit 1:0 in Führung (45.+2). In der 79. Minute erhöhte Denis Nasic auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der Schlussphase musste Timo Le Perf vom VfB Friedrichshafen II mit Gelb-Rot in der 88. Minute den Platz verlassen.

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Bodensee gespielt. Hier steht nur ein Match auf dem Programm.