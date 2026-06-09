Relegation im Bezirk Bodensee: FC Lindenberg siegt weiter

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Bodensee.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Bodensee. Zwei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Bodensee gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B gegeneinander. Dies sind die SGM Fronhofen/Fleischwangen und der SV Karsee. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 17 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Bodensee wird vergeben. Drei Spiele sind dafür notwendig.
Der FC Lindenberg hat den ersten Schritt in der Relegation erfolgreich gemeistert und steht nach einem 3:2-Erfolg gegen den TSV Eriskirch in der zweiten Runde. Für Eriskirch ist die Relegation dagegen beendet. Vor 787 Zuschauern in Wangen brachte Mustafa Ali Gücüko den FC Lindenberg unmittelbar vor der Pause in Führung.
Nach dem Seitenwechsel baute Hakan Alagöz den Vorsprung aus. Sein Treffer in der 53. Minute bedeutete das 2:0 für Lindenberg und schien die Weichen früh auf Sieg zu stellen. Der TSV Eriskirch gab sich jedoch nicht geschlagen. Daniel Knejski verkürzte in der 66. Minute zunächst auf 1:2 und sorgte neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 2:2-Ausgleich (75.).
Als vieles auf eine Verlängerung hindeutete, schlug Lindenberg noch einmal zu. Martin Spieler erzielte in der 89. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 und sicherte seinem Team damit den Einzug in die zweite Relegationsrunde. Überschattet wurde die Schlussphase aus Sicht der Lindenberger von der Gelb-Roten Karte gegen Hakan Alagöz in der 90. Minute. Am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.
So durfte der FC Lindenberg nach einem dramatischen Spielverlauf den Einzug in die nächste Runde feiern, während für den TSV Eriskirch die Relegation mit dieser knappen Niederlage endet.
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Der Sieger der 1. Runde und ein weiterer Vertreter aus der Kreisliga B, der FV Rot-Weiß Weiler II, stehen sich gegenüber. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Im Relegationsspiel in Heimenkirch hat der FC Lindenberg den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gemacht und sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den FV Rot-Weiß Weiler II für das entscheidende Finalspiel qualifiziert.
Vor der Pause brachte Kerim Saritekin den FC Lindenberg in der 32. Minute mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung gingen die Lindenberger in die Halbzeit und verschafften sich eine gute Ausgangsposition für den weiteren Spielverlauf. Nach dem Seitenwechsel baute der FC Lindenberg seine Führung in der 59. Minute auf 2:0 aus.
Mit dem 2:0-Erfolg setzt sich der FC Lindenberg in der Relegation durch und steht nun im finalen Entscheidungsspiel. Der FV Rot-Weiß Weiler II hingegen muss seine Hoffnungen auf den Aufstieg begraben.
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Finale:
Der Sieger aus der 2. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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