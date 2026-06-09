Relegation im Bezirk Bodensee: FC Lindenberg siegt weiter

Der FC Lindenberg hat den ersten Schritt in der Relegation erfolgreich gemeistert und steht nach einem 3:2-Erfolg gegen den TSV Eriskirch in der zweiten Runde. Für Eriskirch ist die Relegation dagegen beendet. Vor 787 Zuschauern in Wangen brachte Mustafa Ali Gücüko den FC Lindenberg unmittelbar vor der Pause in Führung.

Nach dem Seitenwechsel baute Hakan Alagöz den Vorsprung aus. Sein Treffer in der 53. Minute bedeutete das 2:0 für Lindenberg und schien die Weichen früh auf Sieg zu stellen. Der TSV Eriskirch gab sich jedoch nicht geschlagen. Daniel Knejski verkürzte in der 66. Minute zunächst auf 1:2 und sorgte neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 2:2-Ausgleich (75.).

Als vieles auf eine Verlängerung hindeutete, schlug Lindenberg noch einmal zu. Martin Spieler erzielte in der 89. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 und sicherte seinem Team damit den Einzug in die zweite Relegationsrunde. Überschattet wurde die Schlussphase aus Sicht der Lindenberger von der Gelb-Roten Karte gegen Hakan Alagöz in der 90. Minute. Am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.

So durfte der FC Lindenberg nach einem dramatischen Spielverlauf den Einzug in die nächste Runde feiern, während für den TSV Eriskirch die Relegation mit dieser knappen Niederlage endet.