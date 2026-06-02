Relegation im Bezirk Bodensee: Am morgigen Mittwoch geht es los

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Fußballbezirk Bodensee

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Bodensee. Zwei Spiele stehen dabei an.