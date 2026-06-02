 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

Relegation im Bezirk Bodensee: Am morgigen Mittwoch geht es los

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder eine Relegation an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Bodensee.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

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Fußballbezirk Bodensee

Relegation zur Bezirksliga

Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Bodensee. Zwei Spiele stehen dabei an.

1. Spiel

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

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Finale:

Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A1

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Bodensee gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.

1. Spiel

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B gegeneinander. Dies sind die SGM Fronhofen/Fleischwangen und der SV Karsee. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Mi., 10.06.2026, 18:30 Uhr
SG Fronhofen / Fleischwangen
SG Fronhofen / FleischwangenSG Fronhofen / Fleischwangen
SV Karsee
SV KarseeKarsee
18:30

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Finale:

Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 17 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Relegation zur Kreisliga A2

Ein Platz in der Kreisliga A2 Bodensee wird vergeben. Drei Spiele sind dafür notwendig.

1. Spiel

Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B gegeneinander. Dies sind der TSV Eriskirch und der FC Lindenberg. Termin ist am Mittwoch, 03.06.2026, um 18.30 Uhr im Allgäustadion in Wangen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Eriskirch
TSV EriskirchTSV Erisk.
FC Lindenberg
FC LindenbergLindenberg
18:30live

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2. Spiel

Der Sieger der 1. Runde und ein weiterer Vertreter aus der Kreisliga B, der FV Rot-Weiß Weiler II, stehen sich gegenüber. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.

Di., 09.06.2026, 18:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler II
Sieger 1. Runde
18:30

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Finale:

Der Sieger aus der 2. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.

Fr., 12.06.2026, 18:00 Uhr
Vertreter Kreisliga A2
Sieger 2. Runde
18:00

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