Relegation im Bezirk Bodensee: Am morgigen Mittwoch geht es los

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Bodensee.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Bodensee. Zwei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Donnerstag, 11.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Bezirksliga. Als Spieltermin ist Sonntag, 14.06.2026, um 15.30 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Bodensee gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B gegeneinander. Dies sind die SGM Fronhofen/Fleischwangen und der SV Karsee. Termin ist am Mittwoch, 10.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Samstag, 13.06.2026, um 17 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Bodensee wird vergeben. Drei Spiele sind dafür notwendig.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B gegeneinander. Dies sind der TSV Eriskirch und der FC Lindenberg. Termin ist am Mittwoch, 03.06.2026, um 18.30 Uhr im Allgäustadion in Wangen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Der Sieger der 1. Runde und ein weiterer Vertreter aus der Kreisliga B, der FV Rot-Weiß Weiler II, stehen sich gegenüber. Termin ist am Dienstag, 09.06.2026, um 18.30 Uhr. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale:
Der Sieger aus der 2. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Freitag, 12.06.2026, um 18 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
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