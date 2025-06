Relegation im Bezirk Alb: TuS Metzingen II steigt auf

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net.

Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

__________________

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

__________________

Fußballbezirk Alb

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Alb. Hier sind die beiden Spiele des Halbfinales:

So., 15.06.2025, 17:00 Uhr SV Neustetten SV Neustett. TSV Sickenhausen Sickenhausen 5 n.E. 6 Beim 5:6 nach Elfmeterschießen zwischen dem SV Neustetten und dem TSV Sickenhausen ging es nach einem späten 1:1 in die Verlängerung. Bastian Schimpf brachte Neustetten in der 81. Minute zunächst in Führung, doch Philipp Haile glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. In der Verlängerung sah Rafael Rees (SV Neustetten) in der 105. Minute Gelb-Rot, doch die Entscheidung fiel vom Punkt. Auch im Elfmeterschießen blieb es dramatisch: Am Ende verwandelte Lukas Schmid den entscheidenden Versuch für Sickenhausen und sicherte seinem Team den Einzug ins Finale. --- So., 15.06.2025, 17:00 Uhr SV Wurmlingen 1920 Wurmlingen SV Bremelau SV Bremelau 5 n.E. 4 Zwischen dem SV Wurmlingen 1920 und dem SV Bremelau war ein Elfmeterschießen nötig. Nach der regulären Spielzeit hatte Noah Grab Bremelau in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung gebracht. Benjamin Haug glich in der 69. Minute aus, ehe Anton Engst in der Verlängerung (99.) Wurmlingen in Führung brachte. Doch Nico Baier (112.) rettete Bremelau ins Elfmeterschießen. Dort avancierte Wurmlingens Torwart Pascal Haug zum Helden: Er parierte gleich drei Strafstöße. Am Ende traf Pascal Haug selbst als letzter Schütze und besiegelte den 5:4-Sieg für Wurmlingen. --- Finale: Morgen, 17:00 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen SV Wurmlingen 1920 Wurmlingen 17:00 PUSH beim TSV Pliezhausen

__________________

Relegation zur Kreisliga A1



Es gibt hier kein Relegationsspiel. Dies teilt der Fußballbezirk dazu mit: In der A1 steigt die TSG Münsingen nicht ab, da der FC Römerstein auf die Ligenzugehörigkeit verzichtet. Aus der B1 möchte kein Verein aufsteigen, die Mannschaftssollzahl von 15 Vereinen soll erhalten bleiben, deshalb steigt aus der B2 der Meister (SV Auingen) und der Vizemeister (SGM Unterhausen/Honau) in die A1 auf.

__________________

Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Alb wird vergeben. Das sind die Paarungen für das Halbfinale:

Die TuS Metzingen II hat sich in der 1. Runde mit 2:1 gegen die SG Reutlingen II durchgesetzt. Kurz vor der Pause brachte Anid Bajrami seine Mannschaft in der 44. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ehe Christian Petrelli in der 68. Minute auf 2:0 erhöhte. Damit schien die Vorentscheidung gefallen. Doch die SG Reutlingen II gab sich nicht geschlagen und drängte in der Nachspielzeit auf den Anschlusstreffer, den Andreas Bäuerle in der 90.+5 Minute noch erzielte. Für mehr reichte es aber nicht – Metzingen II zieht damit in die nächste Runde ein. ---

Vor 700 Zuschauern hat sich der TSV Sondelfingen II in einem packenden Relegationsspiel mit 4:2 gegen den SV Rommelsbach durchgesetzt. Zunächst schockte Marius Lauinger den TSV mit dem frühen 0:1 in der 23. Minute. Doch Sondelfingen II kam stark aus der Kabine und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit: In der 53. Minute fiel der 1:1-Ausgleich, und in der 65. Minute folgte das 2:1. Dimitrios Kourtidis sorgte in der 73. Minute für das 3:1. Hannes Waldner legte in der 85. Minute mit dem 4:1 nach und entschied damit die Begegnung. Zwar gelang Felix Brüstle in der 88. Minute noch das 4:2, doch der TSV Sondelfingen II brachte den Erfolg über die Zeit und zieht in die nächste Runde ein.

---

Finale:

Der TuS Metzingen II hat das Relegationsfinale in Zainingen mit 3:2 gegen den TSV Sondelfingen II gewonnen und sich damit den Aufstieg in die Kreisliga A2 gesichert. Vincent Kabisch brachte Metzingen in der 12. Minute früh in Führung. Doch Sondelfingen ließ sich nicht beeindrucken: Panagiotis Delioridis traf in der 26. Minute zum Ausgleich und legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) sogar zur 2:1-Führung nach. Metzingen reagierte jedoch eindrucksvoll. Wieder war es Vincent Kabisch, der mit seinem zweiten Treffer in der 55. Minute das 2:2 markierte und in der 63. Minute mit seinem dritten Tor des Tages die Partie drehte.

__________________

Relegation zur Kreisliga A3

Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A3 Alb gespielt. Das Spiel der 1. Runde lautet: