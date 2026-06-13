Relegation im Bezirk Alb: Genkingen und Degerschlacht gewinnen

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Alb.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Alb. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 16 Uhr beim SV Hirrlingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter aus der Bezirksliga beim SV Zainingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der TSV Genkingen hat das Relegationsspiel mit 2:0 gegen die SG Mössingen/Belsen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für die SG Mössingen/Belsen ist die Relegation hingegen beendet.
Der TSV Genkingen übernahm früh die Initiative und belohnte sich in der 28. Minute mit dem Führungstreffer. Jan-Luca Ebinger brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front und sorgte für eine verdiente Pausenführung. In der 55. Minute baute Alexander Hantel den Vorsprung auf 2:0 aus und verschaffte seinem Team damit eine komfortable Ausgangsposition für die Schlussphase. Die SG Mössingen/Belsen versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal zurückzukommen, fand jedoch keinen Weg an der Defensive des TSV Genkingen vorbei. So blieb es beim 2:0-Erfolg für den TSV.
---
Der SV Degerschlacht hat das Relegationsspiel mit 2:1 gegen den SV Hülben gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den SV Hülben ist die Relegation dagegen beendet.
Degerschlacht erwischte den besseren Start in die Begegnung. Bereits in der 14. Minute brachte David Kraus seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil.
Die Antwort des SV Hülben folgte jedoch wenig später. Sören Stach traf in der 25. Minute zum 1:1-Ausgleich und stellte den Gleichstand wieder her. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Teams auf den entscheidenden Treffer drängten. Lange deutete vieles darauf hin, dass die Begegnung in die Verlängerung gehen würde. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug der SV Degerschlacht noch einmal zu. Alexander Hirscher erzielte in der 90.+3 Minute das 2:1 und sorgte damit für die späte Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft.
---
Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim SV Oberndorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Alb gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Würtingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr bei der TSG Upfingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim TSV Betzingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim SV Walddorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A3 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B5 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Schwalldorf. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A3. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim TV Belsen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten