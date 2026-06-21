Relegation im Bezirk Alb: Donnstetten und Hirrlingen gewinnen

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Alb.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Alb. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 16 Uhr beim SV Hirrlingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter aus der Bezirksliga beim SV Zainingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
Der TSV Genkingen hat das Relegationsspiel mit 2:0 gegen die SG Mössingen/Belsen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für die SG Mössingen/Belsen ist die Relegation hingegen beendet.
Der TSV Genkingen übernahm früh die Initiative und belohnte sich in der 28. Minute mit dem Führungstreffer. Jan-Luca Ebinger brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front und sorgte für eine verdiente Pausenführung. In der 55. Minute baute Alexander Hantel den Vorsprung auf 2:0 aus und verschaffte seinem Team damit eine komfortable Ausgangsposition für die Schlussphase. Die SG Mössingen/Belsen versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal zurückzukommen, fand jedoch keinen Weg an der Defensive des TSV Genkingen vorbei. So blieb es beim 2:0-Erfolg für den TSV.
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Der SV Degerschlacht hat das Relegationsspiel mit 2:1 gegen den SV Hülben gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den SV Hülben ist die Relegation dagegen beendet.
Degerschlacht erwischte den besseren Start in die Begegnung. Bereits in der 14. Minute brachte David Kraus seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil.
Die Antwort des SV Hülben folgte jedoch wenig später. Sören Stach traf in der 25. Minute zum 1:1-Ausgleich und stellte den Gleichstand wieder her. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Teams auf den entscheidenden Treffer drängten. Lange deutete vieles darauf hin, dass die Begegnung in die Verlängerung gehen würde. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug der SV Degerschlacht noch einmal zu. Alexander Hirscher erzielte in der 90.+3 Minute das 2:1 und sorgte damit für die späte Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft.
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Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Samstag, 20.06.2026, um 16 Uhr beim SV Oberndorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Im Relegationsspiel in Oberndorf erwischte der SV Degerschlacht den besseren Start und ging früh in Führung. Bereits in der 12. Minute traf Alexander Bothar zum 1:0 und brachte die Aufstiegshoffnungen seiner Mannschaft auf Kurs. Der TSV Genkingen ließ sich vom Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und arbeitete sich zurück in die Partie. In der 34. Minute gelang Dominik Früh der Ausgleich zum 1:1, mit dem beide Mannschaften in die Halbzeitpause gingen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung umkämpft und lange offen. Als vieles bereits auf eine Verlängerung hindeutete, schlug Genkingen noch einmal zu. In der 85. Minute erzielte Dominik Früh seinen zweiten Treffer des Tages und brachte den TSV mit 2:1 in Führung. In den Schlussminuten verteidigte Genkingen den Vorsprung erfolgreich und brachte den Sieg über die Zeit.
Mit dem Schlusspfiff war der Klassenerhalt perfekt: Der TSV Genkingen bleibt in der Bezirksliga. Für den SV Degerschlacht endet die Relegation dagegen mit dem verpassten Aufstieg.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Alb gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Würtingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Die Sportfreunde Donnstetten haben das Relegationsspiel beim SV Würtingen mit 1:0 nach Verlängerung gegen den FC Dottingen-Rietheim gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den FC Dottingen-Rietheim ist die Relegation dagegen beendet.
Über die gesamte reguläre Spielzeit lieferten sich beide Mannschaften ein intensives und umkämpftes Duell. Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten gelang keinem Team der entscheidende Treffer, sodass es nach 90 Minuten torlos in die Verlängerung ging.
Auch dort deutete lange alles auf ein Elfmeterschießen hin. Beide Defensivreihen ließen kaum etwas zu und verteidigten konzentriert. Als sich die Zuschauer bereits auf die Entscheidung vom Punkt einstellten, fiel doch noch das entscheidende Tor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung erhielt Donnstetten einen Foulelfmeter. Leonardo Bruno übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 120.+2 Minute zum umjubelten 1:0-Siegtreffer.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr bei der TSG Upfingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Die Sportfreunde Donnstetten legten los wie die Feuerwehr. Bereits in der 3. Minute brachte Tim Hahn seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Hahn kurz vor der Pause erneut zuschlug und in der 40. Minute auf 2:0 erhöhte. Noch vor dem Halbzeitpfiff sorgte Marlon Reutlinger in der ersten Minute der Nachspielzeit für das 3:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg.
Nach dem Seitenwechsel meldete sich der FC Lichtenstein noch einmal zurück. Patrizio Mosca verkürzte in der 59. Minute auf 1:3 und ließ die Hoffnung auf eine Aufholjagd kurzzeitig aufleben. Diese Hoffnungen wurden jedoch schnell zunichtegemacht. Marlon Reutlinger stellte in der 73. Minute den Drei-Tore-Vorsprung wieder her und traf zum 4:1. Nur drei Minuten später schnürte Tim Hahn mit seinem dritten Treffer des Tages den Hattrick und erhöhte auf 5:1. In der Schlussphase schraubten die Sportfreunde das Ergebnis weiter in die Höhe. Sascha Seiler erzielte in der 88. Minute das 6:1, ehe Moritz Bächle in der ersten Minute der Nachspielzeit den 7:1-Endstand markierte.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim TSV Betzingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Die TSG Reutlingen hat das Relegationsspiel beim TSV Betzingen mit 3:2 gegen den SV Rommelsbach gewonnen und sich damit den Einzug in die nächste Runde gesichert. Für den SV Rommelsbach ist die Relegation dagegen beendet.
Die TSG erwischte die bessere Phase vor der Pause und ging in der 29. Minute in Führung. Ismael Sterz verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Neun Minuten später legte derselbe Spieler nach und erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Rommelsbach zeigte jedoch eine schnelle Reaktion. Ali El-Hajj Hussein verkürzte in der 43. Minute per Handelfmeter auf 1:2 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Die Antwort der Reutlinger folgte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Angelo Patri stellte in der 45. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte für das 3:1.
Im zweiten Durchgang verteidigte die TSG ihren Vorsprung lange erfolgreich. Spannung kam noch einmal in der Schlussminute auf, als Maximilian Reyhing in der 90. Minute auf 2:3 verkürzte. Kurz darauf musste Rommelsbach einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Hannes Kraft sah in der 90. Minute die Rote Karte, wodurch die Aufholjagd endgültig gestoppt wurde.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim SV Walddorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A3 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B5 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Schwalldorf. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
Der SSC Tübingen II hat sich in einer dramatischen Partie mit 3:2 gegen den TSV Gomaringen II durchgesetzt. Gomaringen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 2. Minute brachte Tim Falkenburger den TSV mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Thomas Droste auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft eine hervorragende Ausgangslage.Der SSC Tübingen II zeigte jedoch Moral und fand noch vor der Pause zurück ins Spiel. Bennet Nieleck verkürzte in der 26. Minute auf 1:2, ehe Jordan Blaise Tchagna in der 41. Minute der Ausgleich zum 2:2 gelang.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Begegnung, in der beide Teams auf den entscheidenden Treffer drängten. Die größte Chance auf die Führung hatte der TSV Gomaringen II kurz vor Schluss. In der 90. Minute erhielt die Mannschaft einen Elfmeter, doch Tim Falkenburger konnte die Gelegenheit nicht nutzen und verschoss. Diese Szene sollte sich unmittelbar rächen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schlug der SSC Tübingen II noch einmal zu. Johannes Piehl erzielte das 3:2 und sorgte damit für den umjubelten Siegtreffer.
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Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A3. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim TV Belsen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Der SSC Tübingen II erwischte den besseren Start und ging in der 23. Minute in Führung. Bennet Nieleck traf zum 1:0 und brachte seine Mannschaft damit auf Kurs. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. Auch danach hielt der SSC die Führung zunächst fest, ehe der SV Hirrlingen zunehmend Druck entwickelte.
In der 68. Minute gelang schließlich der Ausgleich. Philipp Zug traf zum 1:1 und brachte den SV Hirrlingen zurück in die Partie. Die Entscheidung fiel zehn Minuten vor dem Ende. Philip Daub erzielte in der 80. Minute das 2:1 für Hirrlingen und drehte damit die Begegnung zugunsten seiner Mannschaft. Bis zum Schlusspfiff verteidigte der SV Hirrlingen den Vorsprung erfolgreich und durfte anschließend den Klassenerhalt feiern.
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