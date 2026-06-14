Relegation im Bezirk Alb: Donnstetten, TSG Reutlingen, SSC II siegen

Der TSV Genkingen übernahm früh die Initiative und belohnte sich in der 28. Minute mit dem Führungstreffer. Jan-Luca Ebinger brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front und sorgte für eine verdiente Pausenführung. In der 55. Minute baute Alexander Hantel den Vorsprung auf 2:0 aus und verschaffte seinem Team damit eine komfortable Ausgangsposition für die Schlussphase. Die SG Mössingen/Belsen versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal zurückzukommen, fand jedoch keinen Weg an der Defensive des TSV Genkingen vorbei. So blieb es beim 2:0-Erfolg für den TSV.

Der TSV Genkingen hat das Relegationsspiel mit 2:0 gegen die SG Mössingen/Belsen gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht. Für die SG Mössingen/Belsen ist die Relegation hingegen beendet.

Der SV Degerschlacht hat das Relegationsspiel mit 2:1 gegen den SV Hülben gewonnen und damit den Einzug in die nächste Runde geschafft. Für den SV Hülben ist die Relegation dagegen beendet.

Degerschlacht erwischte den besseren Start in die Begegnung. Bereits in der 14. Minute brachte David Kraus seine Mannschaft mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen frühen Vorteil.

Die Antwort des SV Hülben folgte jedoch wenig später. Sören Stach traf in der 25. Minute zum 1:1-Ausgleich und stellte den Gleichstand wieder her. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Teams auf den entscheidenden Treffer drängten. Lange deutete vieles darauf hin, dass die Begegnung in die Verlängerung gehen würde. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug der SV Degerschlacht noch einmal zu. Alexander Hirscher erzielte in der 90.+3 Minute das 2:1 und sorgte damit für die späte Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft.