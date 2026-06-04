Relegation im Bezirk Alb: Das sind die Paarungen und die Termine

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen im Fußballbezirk Alb.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Alb. Drei Spiele stehen dabei an.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga A1 und aus der Kreisliga A2 gegeneinander. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 16 Uhr beim SV Hirrlingen. Außerdem stehen sich der Vertreter der Kreisliga A3 und der Vertreter aus der Bezirksliga beim SV Zainingen gegenüber Die Sieger der beiden Spiele kommen weiter. Für die Verlierer der beiden Spiele ist die Relegation beendet.
---
Finale:
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim SV Oberndorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga A.
Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Alb gespielt. Zwei Begegnungen sind dabei angesetzt.
Zunächst spielen die Vertreter aus der Kreisliga B1 und aus der Kreisliga B2 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Würtingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A1. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr bei der TSG Upfingen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A1 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A2 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B3 und aus der Kreisliga B4 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim TSV Betzingen. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A2. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim SV Walddorf festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A2 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
Ein Platz in der Kreisliga A3 Alb wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig.
Es spielen die Vertreter aus der Kreisliga B5 und aus der Kreisliga B6 gegeneinander. Termin ist am Sonntag, 14.06.2026, um 16 Uhr beim SV Schwalldorf. Der Sieger kommt weiter. Für den Verlierer ist die Relegation beendet.
---
Finale:
Der Sieger aus der 1. Runde trifft dann auf den Vertreter aus der Kreisliga A3. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 16 Uhr beim TV Belsen festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Kreisliga A3 spielen. Der Verlierer spielt in der Kreisliga B.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten